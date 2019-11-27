Первая модельная библиотека в регионе

В селе открылся новый интеллектуальный центр на старом месте. Районная центральная библиотека преобразилась до неузнаваемости. Даже праздничное открытие превратилось в театрализованное шоу, организованное краеведческим музеем. Здесь можно было встретить читающую и прогуливающуюся публику 19 века и даже самого Александра Сергеевича Пушкина.

Напомним, что в начале года сузунская библиотека приняла участие и стала одним из победителей в Федеральном национальном проекте «Модельная библиотека. Библиотека нового поколения». Теперь это не просто книгохранилище, а образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, оснащенном по последнему слову техники.

Самое главное – книжный фонд в модельной библиотеке обновился более чем на 5 тысяч экземпляров. Кроме того, здесь установлена аудиокабина, оборудованная монитором, VR-очками, наушниками, интерактивная панель, двухместный читательский терминал, мультимедийная стойка, сенсорный киоск для доступа к сайту, электронный ручной видеоувеличитель, комплект оборудования «Виртуальная реальность». Созданы условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Интерьер библиотеки теперь современный и лаконичный с цветовыми акцентами: вместительные разноуровневые стеллажи, яркие стулья и мягкие кресла.

- Все очень красивое - кресла, новые компьютеры. Такие библиотеки в современном формате, новый книжный фонд – большой плюс в развитии и воспитании молодежи, - сказал в своем поздравлении Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания НСО. - Это хороший подарок сузунцам к 95-летию района. Хочу поблагодарить всех, кто занимался этим проектом. Ведь это делается ради будущего наших детей, молодежи.

А депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Покровский посоветовал сузунцам приводить в новую библиотеку своих детей, друзей, знакомых и проводить больше времени не в интернете и соцсетях, а за чтением книг.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На модернизацию библиотеки ушло 10 миллионов рублей из средств федерального бюджета.

На покупку книг и ремонт из регионального бюджета - около 200 тысяч рублей, а из средств муниципального бюджета более 3 миллионов рублей.