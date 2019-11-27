2019-11-27T11:23:45+03:00
Общество

«Зато, что растили и сберегли хлеб»: шесть медалей Законодательного собрания «Общественное признание» вручены руководителям сельхозпредприятий района

С профессиональным праздником сузунцев поздравил спикер регионального парламента
Татьяна ГАЙДУКОВА
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Андрей Шимкив вручил награды отличившимся.Андрей Шимкив вручил награды отличившимся.
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Завершился очередной сельскохозяйственный год. Во многом он оказался успешным для агропромышленного комплекса Сузунского района.Посевные площади увеличились - составили 94 959 га, что на 2000 га больше уровня прошлого года. Район выполнил план заготовки грубых и сочных кормов, сена на 125%, сенажа на 119%. Кроме того, за 9 месяцев этого здесь произведено 1700 тонн мяса и 24 606 тонн молока. Ожидаемый надой молока животноводами района составляет 34,46 тысяч тонн. Гордиться есть чем.Поэтому день работника сельского хозяйства все труженики села празднуют как победу.

В районном доме культуры имени А. Д.Заволокина собрались люди, которые горячо любят свою работу и делают район процветающим. Все гости праздника сердечно поздравили сельчан с новым урожаем и целинников за их героизм. В этом году исполняется 65 лет с момента освоения целинных земель.

- Благодарю за ваш нелегкий труд, за то, что вы и в дождь,и в снег - все равнов поле, все равно на ферму. Именно благодаря вам живет и процветает село, - поздравил Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области. – По поддержке сельского хозяйства мы приняли новую госпрограмму, к которой шли десять лет. Нам удалось ограничить поддержку крупных агрохолдингов. Они не будут получатьобластную помощь, а только федеральную.А высвободившиеся от их поддержки деньги пойдут на средние и небольшие хозяйства.

За этот год субсидии, на поддержку АПК района через федеральный и областной бюджеты, составили больше 80 миллионов рублей. Не остаются без внимания начинающие фермеры, потребительские кооперативы, семейные животноводческие фермы. А по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» за несколько лет103 семьи улучшили жилищные условия.

Впервые на празднике Урожая председатель Законодательного собрания АндрейШимкив вручил медали «Общественное признание» шести руководителям хозяйств района. Кроме того лучшие руководители и механизаторы хозяйств получили Почетные грамоты и Благодарственные письма.

ПОБЕДИТЕЛИ

Высокую награду Законодательного собрания – медаль «Общественное признание» получили:

- Анатолий Громов, директор ЗАО «Бобровское»;

- Марина Димитренко, генеральный директор ООО мясоперерабатывающего предприятия «Сузунские Деликатесы»;

- Борис Кабанов, исполнительный директор ООО «Шипуновское»;

- Владимир Муль, директор ООО «АКХ Александровка»;

- Олег Попрыга, исполнительный директор ООО «Болтовское»;

- Антон Ремель, директор ЗАО «Шарчинское».

ИСТОЧНИК KP.RU

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