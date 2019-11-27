Люди, которые видят все

Угледобыча сегодня - это сложный многоступенчатый процесс, в котором адействованы люди разных специальностей. Предприятие можно сравнить с небольшим городом и по занимаемой площади, и по числу трудящихся, и по многогранности его жизни. На каждом этапе - добычи, переработки, транспортировки антрацита - задействовано большое количество персонала и техники. Чтобы все технологические процессы работали слаженно и без сбоев, необходима система сквозного контроля и координации. Именно с этой целью в компании организована система диспетчеризации.

Чем занимаются диспетчеры и почему в их работе так ценятся железные нервы, узнала корреспондент «КП» - Новосибирск».

Связать в один узел

Чтобы понять, как устроена диспетчерская служба, сначала отправляемся к старшему диспетчеру АО «Сибирский Антрацит» Анатолию Козику. Он начал работать в 1994 году, когда уголь в Листвянке добывали еще в шахтах. Дорос до заместителя начальника участка, потом стал диспетчером. Говорит, в прежние времена диспетчеру приходилось следить за процессами только «ушами» - с помощью рации и телефона. Потом появился компьютер. Гигантский скачок технологий в этой сфере случился несколько лет назад. Сейчас за большей частью процессов можно следить с помощью специальных электронных программ.

Анатолий Михайлович рассказал о том, как выстроена пирамида диспетчеров в АО «Сибирский Антрацит»:

- На предприятии есть горный участок, автоколонны, фабрики и железнодорожный цех. В каждом производственном подразделении есть диспетчер, он контролирует выполнение производственной программы подразделением в течение смены, перераспределяет ресурсы, организует взаимодействие со смежными подразделениями, формирует отчетность. Вся информация от этих диспетчеров стекается к нам - в головное подразделение.

Получается, что на начальной ступени диспетчеры следят за слаженностью работы на своем участке, а старший диспетчер уже координирует между собой все этапы, связывает в единый узел. Его задача - не допустить остановки или сбоя производства от вскрышных работ до погрузки угля потребителю. Если случилась накладка, старший диспетчер должен отреагировать, наладить процесс. Общая задача всех диспетчеров - и старшего, и железнодорожного, и горнотранспортного оборудования - одинакова. Это оперативное управление производством. Но вот специфика у каждого подразделения своя. Чтобы разобраться в нюансах, сначала мы отправляемся на рабочее место диспетчера, контролирующего работу горнотранспортного оборудования на угольном разрезе.

Елена Мамичева умеет удерживать внимание на протяжении 12 часов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Цветные машинки

Елена Мамичева, горный диспетчер, сидит за столом, перед ней два монитора. Осанка прямая, глаза сосредоточенно следят за картинкой на экране, через каждые две минуты поступает звонок на сотовый или срабатывает рация. Девушка твердым голосом отвечает на вопросы или дает указания.

На экране изображен план угольного разреза, на нем движутся цветные фигурки: экскаваторы, БелАЗы, углевозы Scania, бульдозеры, все цветные - синие, зеленые, сиреневые. С виду - компьютерная игра, на деле - серьезное программное обеспечение АСД (Автоматическая система диспетчеризации).

- Программа очень помогает. Она позволяет видеть картину на разрезе в целом, - рассказывает Елена, не отрывая взгляд от монитора. - Например, я вижу, где случилось скопление техники, понимаю причину скопления, могу перераспределить технику, если это требуется.

Одна из целей работы - снизить простой техники, добиться, чтобы все машины работали в заданном темпе. Каждый день партию надо разыграть так, чтобы вся техника стояла в нужных местах и использовалась с наибольшей эффективностью.

- С помощью программы я могу узнать время загрузки машины, вес перевозимого груза, место разгрузки, даже уровень топлива. Все это помогает в работе, - объясняет горный диспетчер. - Раньше всю эту информацию приходилось собирать на месте. Естественно, когда не владеешь картиной в целом, сложнее принимать правильные решения, уровень продуктивности был ниже.

Девушка с характером

Виртуальный разум - это, конечно, хорошо, он позволяет экономить ресурсы, но искусственный интеллект все-таки не может полностью заменить реального специалиста. Здесь важен человеческий фактор: умение найти общий язык с людьми, увидеть, как развернется общая картина на разрезе после того или иного решения. Всего в производственно-аналитическом отделе, где используется система АСД, четыре диспетчера, они сменяют друг друга, на посту находятся по 12 часов. Девушка в этом квартете всего одна.

- Характер надо иметь. Первое время, когда программу только запускали, мне, как девушке, было тяжело, - признается Елена. - На разрезе ведь работают одни мужчины, и выполнять мои указания им было непривычно. Мне все-таки удалось переломить ситуацию, сейчас чувствую: меня уважают, считают своей. Коллеги-горняки понимают, что задачи, которые ставятся диспетчером через АСД, позволяют им отгружать и перевозить больше угля, а значит, и получать больший доход.

Даже в голосе диспетчера слышен характер - говорит с рабочими четко и по делу. Елена приехала в Новосибирскую область из Донбасса, где работала преподавателем математики. Горным делом занялась только здесь. Пришла на предприятие вслед за сестрой. Знание цифр, аналитический склад ума, умение поставить себя в коллективе - все эти навыки оказались ценными в профессии диспетчера.

- Прежде всего человек в этой профессии должен быть стрессоустойчивым и собранным. За 12 часов смены требуется обработать колоссальный объем информации, каждую минуту пропускать через себя малейшие изменения. Важны скорость реакции, умение грамотно и быстро анализировать данные, принимать верные решения, тем самым положительно влиять на производительность, выполнять плановые показатели, - начальник производственно-аналитического отдела АО «Сибирский Антрацит» Дмитрий Белоусов будто бы описывает супергероя. Таких людей и ищут на должности диспетчеров.

Руководитель рассказал, что новая система работы уже дает свои результаты. По данным с 2017 по 2019 год, компания сократила время ожидания погрузки автосамосвалов БелАЗ в 4 раза. Производительность автотранспорта выросла на 20%, экскаваторного парка - на 15%. Но на достигнутом никто останавливаться не собирается.

- В ближайшей перспективе мы планируем соединить всех диспетчеров из разных направлений в единую программную сеть. Тогда получим максимальный эффект, - уверен Дмитрий Белоусов.

Дмитрий Белоусов: - Для диспетчера важны скорость мысли и реакция.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Железные люди

Следующий пункт нашего знакомства с профессией - железнодорожный цех. Сюда уголь поступает уже с фабрики, он рассортирован и готов к отправлению.

Место работы маневрового диспетчера выглядит по-другому. На стене - большое табло, на котором идет прямая трансляция с железнодорожных путей с помощью видеокамер. В режиме онлайн диспетчер видит, как идет погрузка угля, сколько вагонов расположено на каждой позиции, все ли сотрудники находятся на своих местах и выполняют свои обязанности.

Маневрового диспетчера можно назвать руководителем погрузочного процесса. Он командует расстановкой вагонов, в его подчинении находятся дежурные по станции, составители поездов, машинисты тепловозов. Диспетчер также взаимодействует с операторами погрузок первой и второй фабрики, с отделом контроля качества. Получив полную информацию от всех подразделений, диспетчер получает общую картинку для выполнения суточного плана погрузки.

Необходимо, чтобы все вагоны отправились к потребителям вовремя.

- Маневровый диспетчер - профессия творческая, приветствуются новые подходы в организации работы, нестандартные пути решения задач, - говорит начальник службы движения ЖДЦ Алексей Киричко. - Одно из главных умений диспетчера направлено на снижение непроизводительных издержек при выполнении работ подразделением, к примеру, сокращение времени на постановку вагонов под погрузочные фронты. Человек должен быть амбициозным в хорошем смысле слова, целеустремленным.

Без целеустремленности здесь работать сложно: каждый день диспетчер на рабочем месте решает сложную головоломку. Как собрать составы необходимой длины и веса к определенному времени? Без азарта точно не обойтись.

Железная дорога - это сфера самая консервативная, но и здесь у диспетчеров есть свои технические новшества. Прямые трансляции видео запущены несколько лет назад, сейчас на ЖДЦ внедряется электронная система, которая будет автоматически рисовать график исполненной работы. На данный момент он создается вручную. Эти отчеты позволяют понять эффективность работы во временном срезе, оценить успехи и причины потерь, сделать выводы и что-то подкорректировать в будущем.

После составления отчеты отправляются к главному диспетчеру. Вся информация стекается в единый центр, где по каждому дню подводят общий итог: как отработало производство на разрезе, на транспортировке, на фабриках. Благодаря этому неустанному контролю и ежеминутному вниманию диспетчеров большая махина - угледобывающее предприятие - работает как часы. Ведь это только с виду кажется, что процесс сам по себе отлажен и если каждый работает, итог все равно будет. На самом деле настоящий успех ждет только тех, кто работает в прочной связке.