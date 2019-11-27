2019-11-27T08:07:17+03:00
Есть работа!

В Сибирскую генерирующую компанию требуются специалисты!

Сибирская генерирующая компания - крупнейший холдинг в Сибирском федеральном округе в сфере производства электрической и тепловой энергии. В СГК трудятся более 32 тысяч человек
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В связи с расширением зоны обслуживания контакт-центра приглашаем в нашу дружную команду специалиста, который готов к следующим обязанностям:

• Прием входящих звонков в рамках деятельности единого контактного центра (консультирование клиентов по тарифам, нормативам, состоянию лицевого счета, оформление заявок по приборам учета и т.д.)

• Интерактивное обслуживание клиентов (e-mail, мобильное приложение, сайт)

• Cовершение исходящих вызовов с целью согласования условий погашения задолженности

От Вас:

Высшее образование, грамотная речь, навыки ведения телефонных переговоров, стрессоустойчивость, высокая скорость печати (желательно не менее 200 знаков в минуту), внимание к деталям, способность работать с большим объемом информации, клиентоориентированность, опыт работы в аналогичной сфере приветствуется.

От нас лучшим кандидатам, прошедшим конкурс:

• Двухнедельный курс обучения и введение в должность;

• Стабильность (наша компания на рынке уже более 80 лет); • Своевременная белая заработная плата от 30 000 руб.;

• Трудоустройство согласно ТК РФ;

• Корпоративное обучение и повышение квалификации; • Возможность профессионального и карьерного роста, участие в программах кадрового резерва.

• Выплаты по коллективному договору: дополнительный бонус к отпуску, материальная помощь в связи с рождением детей и другими знаковыми событиями.

А кроме рабочих будней у нас интересная корпоративная жизнь: КВН, Спартакиада, День «Донора», экологические проекты, благотворительные акции, мы помогаем приютам для животных и т.д.

Полная занятость, полный день

Сибирская генерирующая компания - крупнейший холдинг в Сибирском федеральном округе в сфере производства электрической и тепловой энергии. В Сибирской генерирующей компании трудятся более 32 тысяч человек.

График:

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя с внутридневными сменами (смена устанавливается на месяц). Выходные:

Суббота, воскресенье. Одна суббота в месяц рабочая с плавающим выходным днем.

Присоединяйтесь к нашему большому и дружному коллективу профессионалов!

Ждем ваше резюме: KovchikNA@sibgenco.ru

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