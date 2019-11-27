В Сибирскую генерирующую компанию требуются специалисты!
В связи с расширением зоны обслуживания контакт-центра приглашаем в нашу дружную команду специалиста, который готов к следующим обязанностям:
• Прием входящих звонков в рамках деятельности единого контактного центра (консультирование клиентов по тарифам, нормативам, состоянию лицевого счета, оформление заявок по приборам учета и т.д.)
• Интерактивное обслуживание клиентов (e-mail, мобильное приложение, сайт)
• Cовершение исходящих вызовов с целью согласования условий погашения задолженности
От Вас:
Высшее образование, грамотная речь, навыки ведения телефонных переговоров, стрессоустойчивость, высокая скорость печати (желательно не менее 200 знаков в минуту), внимание к деталям, способность работать с большим объемом информации, клиентоориентированность, опыт работы в аналогичной сфере приветствуется.
От нас лучшим кандидатам, прошедшим конкурс:
• Двухнедельный курс обучения и введение в должность;
• Стабильность (наша компания на рынке уже более 80 лет); • Своевременная белая заработная плата от 30 000 руб.;
• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Корпоративное обучение и повышение квалификации; • Возможность профессионального и карьерного роста, участие в программах кадрового резерва.
• Выплаты по коллективному договору: дополнительный бонус к отпуску, материальная помощь в связи с рождением детей и другими знаковыми событиями.
А кроме рабочих будней у нас интересная корпоративная жизнь: КВН, Спартакиада, День «Донора», экологические проекты, благотворительные акции, мы помогаем приютам для животных и т.д.
Полная занятость, полный день
Сибирская генерирующая компания - крупнейший холдинг в Сибирском федеральном округе в сфере производства электрической и тепловой энергии. В Сибирской генерирующей компании трудятся более 32 тысяч человек.
График:
Пятидневная 40-часовая рабочая неделя с внутридневными сменами (смена устанавливается на месяц). Выходные:
Суббота, воскресенье. Одна суббота в месяц рабочая с плавающим выходным днем.
Присоединяйтесь к нашему большому и дружному коллективу профессионалов!
Ждем ваше резюме: KovchikNA@sibgenco.ru