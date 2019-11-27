«Читаем вместе» в Новосибирске: знакомимся с книгами известной детективщицы, рисуем волшебные фрукты и отвечаем на детские вопросы

Кто из нас не попадал в детстве в больницу? Все мы помним этот запах хлорки, смешавшийся с едой из столовой, серые стены и не такие уж и мягкие спальные места. Становится обидно, что твои друзья бегут есть мороженое и играть в прятки, а тебе приходится пить горькие и невкусные лекарства. Проект «Читаем вместе» призван поднять настроение ребятишек в стационаре. Волонтеры читают юным пациентам книжку, общаются с ними и вместе рисуют что-нибудь необычное. Какую книгу читали, о чем спрашивали дети и какие волшебные фрукты придумали, узнавала корреспондент КП-Новосибирск.

Что такое тыквабанан?

Первый адрес - Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер. «Комсомолка» приезжает в гости к деткам, чтобы подарить им небольшое чудо, тем более что партнер акции - производитель замороженных продуктов ТМ «4 Сезона» - подготовил для маленьких пациентов памятные подарки: книжку, бейсболку и термопакеты. Суть проекта - отвлечь ребенка от грустных мыслей и познакомить с книжными героями.

На групповые занятия потихоньку собираются дети абсолютно разного возраста. Сегодня будет не просто занятие, а путешествие в волшебный мир вместе с героями книги Дарьи Донцовой «Страна чудес». Писательница известна своими детективными историями, но, как оказалось, в ее творчестве нашлось место и детским книжкам. Главные герои - мопсы, любимые собаки писательницы. Песики живут в чудесной долине, и им некогда скучать, ведь их жизнь наполнена разными событиями - и веселыми, и грустными. Собаки учат, как дружить, как помогать друг другу в сложных ситуациях, пытаются понять, чем опасны реки Злости и камни Жадности.

Ребята не сразу восприняли чтение книги всерьез: кто-то собирал конструктор, кому-то больше по душе были кубики. Но волонтеры все же начали читать первую главу «Страны чудес». Чем больше шло погружение в историю, тем внимательнее молодые пациенты слушали. Вот уже и кубики стали абсолютно неинтересны, а что за тыквабанан хочет вырастить один из героев, увлекло.

- Чтение полезно абсолютно всем детям, - подтвердила корреспонденту КП-Новосибирск Ирина Леденева, заведующая организационно-методическим консультативным отделом. - Совместное времяпрепровождение родителей и детей помогает их объединить. Еще один немаловажный фактор - возможность обучения ребенка.

Чтение книги прервалось на самом интересном месте. Маленькие пациенты начали возмущаться, ведь это нечестно - заканчивать на полуслове. Однако недаром акция называется «Читаем вместе» - после знакомства с книгой дети начинают делать что-то своими руками. Представители ТМ «4 Сезона» предложили ребятам раскрасить знакомые фрукты и овощи.

Дети сами нарисовали волшебные фрукты и овощи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Терапия для детей

Наша следующая остановка - городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи. Мы вместе с волонтерами поднимаемся в травматолого-ортопедическое отделение. Здесь в палатах лежат детки с травмами разной степени тяжести: у кого-то рука сломана, а у кого-то позвоночник поврежден, поэтому передвигаться теперь нет возможности. Приходится целый день лежать и смотреть в окно.

Волонтеры из «Красного креста» проходят по палатам и собирают всех вместе в холле. На столах уже лежат небольшие подарки, которые каждый сможет забрать после окончания акции. Дети собираются не спеша, ведь не все рады тому, что оказались в больничных стенах.

- Ребята, каких детских писателей вы знаете? - спрашивают волонтеры.

- Толстой! Он басни писал! - раздается голос возле стены.

- А я Пушкина читал!

- А я помню Агнию Барто и Успенского.

- Еще вот Лермонтов, он тоже детский писатель, - перебивают друг друга дети.

Устроившись поудобнее на стульях, ребятишки, как завороженные, слушают первую главу. Даже малыши, которые поначалу плакали, успокоились и стали вникать, что же происходит в жизни мопсов Мафи, Зефирки и Жози.

- Друг поможет тебе делать домашнее задание, но не сможет за тебя пообедать, - читает вслух волонтер. - А вы согласны с этим?

- Да! - хором ответили маленькие пациенты.

Дети настолько вдохновились волшебством «Страны чудес», что решили рисовать волшебные фрукты, например, синие бананы или красный картофель.

- Для малышей очень полезно, когда им читают вслух родители или кто-то из родственников, - это помогает отвлечься от боли. Книги сосредотачивают внимание на другом, и болевой синдром отступает. Только нужно обязательно читать добрые книги, не страшные, - говорит Алексей Ковалев, заведующий отделением травматологии. - У многих детей вынужденное положение, поэтому они лежат. И чтение книг для таких пациентов - это терапия, позволяет легче переносить травму.

У детей постоянно возникали интересные вопросы.

- А почему главного героя зовут Мафия? Он что, людей ночами убивает?

- Нет, его зовут Мафи, как маффин, - объясняют волонтеры.

В конце акции все получили подарки. Причем ребятишки не забыли про своих соседей по палатам, которые не смогли выйти в холл, - чтобы порадовать новых друзей, сами принесли им подарки прямо в руки.

Малыши внимательно слушали, как Елена читала им книгу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Красная картошка лечит от простуды»

Поднимаемся на этаж выше, в отделение педиатрии. Здесь нас будто ждали: малыши потихоньку выходят из палат и аккуратно выглядывают из-за углов. Им интересно, что же такое раскладывают на столах и можно ли будет это взять.

- Дети слушали очень внимательно. Проводить такие акции полезно, ведь это способствует скорейшему выздоровлению ребятишек. Важно, чтобы все были счастливы и здоровы. Такие мероприятия нужно организовывать чаще, потому что детям нравится не только общаться с родителями, но и собираться всем вместе и заниматься общим делом, - отметила участница акции Елена Парфенова, волонтер «Красного креста». - Совместная деятельность объединяет ребятишек, и они быстрее идут на поправку.

Родители, которые пришли навестить своих детей, были приятно удивлены происходящим. Они обсуждали между собой, как полезно уделять пациентам внимание. Ведь это не очень весело - постоянно лежать в четырех стенах и выходить только на процедуры. А благодаря гостям юные пациенты смогли выплеснуть свою творческую энергию.

- Детям можно и нужно читать. Вон они какие счастливые - общаются друг с другом. Это ведь очень важно в их возрасте - находить общий язык, - уверены родители.

Маленькие пациенты решили не просто нарисовать волшебные овощи и фрукты, но и наделить их сверхспособностями. Например, красный картофель лечит простуду и всех детей, а вот синий банан сможет сделать тебя невидимкой на целых два часа!

Как только мероприятие подошло к концу, дети побежали дарить рисунки своим родителям. Каждый хотел похвастаться, что за необычные фрукты и овощи он придумал. Некоторые стали сразу просить мам почитать еще немного. Интересно ведь, чем закончится первая глава и как все-таки можно объяснить слово «протрактую».

Ни один ребенок не ушел без подарка и хорошего настроения. Дети смогли отвлечься от болезней и набраться сил для скорейшего выздоровления.

Прямая речь

Представитель ТМ «4 Сезона» Карен Мовсесян:

- Наша компания не просто занимается производством замороженных продуктов питания - мы сами подбираем семена, выращиваем и собираем урожай, перевозим его на наши заводы, перерабатываем, замораживаем, складируем и доставляем до прилавка магазина.

Все этапы, от поля до прилавка, проходят в России. Все продукты замораживаются в первые часы с момента сбора урожая, что позволяет сохранить максимальное количество витаминов и полезных свойств.

Надо отметить, что замораживание - это способ сохранения продуктов, чтобы их можно было употреблять в пищу в любое время года. Не менее важно, что в процессе замораживания не используются никакие посторонние элементы - ничего, кроме самого продукта, воды и холодного воздуха.

В первую очередь мы заботимся о здоровье и, конечно, о том, чтобы родители проводили больше времени с детьми, а не на кухне. И успевали все вместе читать книги, придумывать и рисовать истории, обсуждать очень важные для ребенка понятия - дружбу, ценность общения, важность семьи, уважение к людям, любовь к животным и, конечно, правильное питание.

В книге «Страна чудес» замечательной писательницы Дарьи Донцовой один из героев, белый мишка Макс, рассказывает читателям о пользе замороженных овощей и фруктов, о том, сколько вкусного и полезного можно из них приготовить.