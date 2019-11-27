Опасная зона: энергетики просят новосибирцев обходить стороной парящие сугробы

Проверка на прочность

Летом энергетики готовились к холодам. После проведения гидравлических испытаний в межотопительный период было выявлено 1100 дефектов против 875 в прошлом году. Но разговор о том, что летние испытания разом решили бы все проблемы, скорее из области фантастики.

- Теплосети, конечно, стали хуже, но и мы более качественно провели испытания, - рассказывает Петр Бажин, советник генерального директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК). - Мы неоднократно возвращались к участкам, которые не выдерживали проверки на плотность и прочность. Ведь чем больше дефектов выявишь летом, тем меньше порывов будет зимой, в отопительный период.

Кроме того, к началу зимнего сезона Сибирской генерирующей компанией было выявлено около 700 дефектов на тепловых сетях, практически все устранены, небольшая часть остается на контроле.

По данным СГК, картина износа тепломагистралей по всем районам практически одинакова. В среднем в день случается выявить по 15 дефектов, столько же - устраняется. Обычно порывы обнаруживаются при плановых обходах теплосетей.

- Один из признаков порыва - когда вода приходит в тепловую камеру, в крайнем случае разливается на поверхность, - пояснил Петр Бажин. - Оценив состояние дефекта, понимаем, когда можем устранить его в плановом порядке, чтобы успеть оповестить потребителя об отключении как минимум за сутки и подготовиться самим. Вначале определяется точное место порыва, затем приступаем к земляным работам, отключаем трубопровод, меняем дефектный участок трубы. Мы понимаем, что доставляем неудобство жителям, но мы просто делаем свою работу.

Работа в несколько ступеней

Для того чтобы устранить один дефект и починить трубопровод, требуется одна ремонтная бригада, в составе которой три-четыре слесаря, сварщик, экскаватор, автокран и машина, чтобы привезти инструмент.

Сроки устранения дефектов зависят от степени тяжести. Рядовые - купируют за 6,5 часа, а на крупные коммунальные аварии на магистральных сетях, когда под отключение от тепла попадает большое число домов и соцсфера, требуется по 12 - 16 часов. Когда такое отключение теплосетей происходит и температура наружного воздуха имеет отрицательные значения, потребителей обязательно предупреждают, чтобы они приняли меры для предотвращения размораживания своей системы отопления.

После устранения дефекта ремонтные бригады восстанавливают благоустройство территории. Но сейчас, в зимних условиях, сделать это можно только во временном варианте. Зимой разрытия отсыпаются щебнем либо бетонируются. Окончательное благоустройство планируется на весну, когда возобновляют свою работу асфальтовые заводы.

В СГК признают, что износ теплосетей в Новосибирске достиг критического уровня.

- Если принять за срок службы теплосетей 25 - 30 лет, то мы должны менять не менее 3 - 4% от общей протяженности в год, - приводит цифры Петр Алексеевич. - В этом году нам удалось заменить 0,6% магистральных теплосетей. Проложить новые трубы во всем городе за сезон просто физически невозможно.

Ремонтная программа на следующий год в СГК уже обсуждается, установлен минимальный перечень объектов. Зимой идет работа исключительно по возникающим аварийным случаям, которые нельзя оставить без внимания, ведь капремонт требует отключений, которые в морозы энергетики не могут себе позволить.

Опасное тепло

Теплосети - это опасный производственный объект, и это значит, что в случае аварии или инцидента на таком объекте человек может нанести вред своему здоровью или даже получить смертельные травмы.

- Если вы видите пар над поверхностью земли или, напротив, сухой асфальт в дождь или снег, то, пожалуйста, обходите это место стороной, - предупреждает горожан Петр Бажин. - Температура теплоносителя в зимнее время достигает 130 градусов. При провале можно получить сильнейшие термические ожоги. Вспомним коммунальную аварию на улице Выборной. Горожане просто шли напролом по воде и забирались на парящие сугробы. Пришлось даже выставить живое оцепление объекта из сотрудников. А ведь это кипяток, и все может закончиться печально!.. Еще одно правило - никогда не наступать на крышку люка, ведь он может быть сдвинут или поврежден, например, грейдером. Особенно важно донести эти правила до детей.

Итак, нельзя приближаться к месту парения, потому что под асфальтом может быть промоина с кипятком до 10 метров в диаметре. Тот провал, который мы видим, обманчив - на самом деле глубина ямы может оказаться намного больше. Ехать или идти по затопленным улицам и тротуарам тоже опасно - большие провалы могут быть просто не видны под водой. Лучше обойти или объехать потенциально опасный участок.

Если место порыва теплотрассы огорожено, нельзя заходить за ограждение. На проезжей части для этого устанавливаются бетонные блоки, дорожные знаки (если на этом участке изменяется движение транспорта) и проводится освещение территории. Если разрытие из-за дефекта на теплотрассе осуществляется в пешеходной зоне, то помимо ограждений - защитной сетки - устанавливаются стойки с информационными баннерами.

Уважаемые новосибирцы, если вы увидели признаки порыва или поврежденное ограждение, сообщите адрес в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК по тел. (383) 289-01-45 или в Единую диспетчерскую мэрии Новосибирска по тел. 051.