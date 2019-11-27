2019-11-27T19:34:27+03:00
Общество

Новогодние подарки 2019-2020 в Новосибирске: где купить и что подарить

Красивые и необычные подарки 2019-2020 в Новосибирске. Мы подскажем, что можно подарить на год Крысы и где это найти
Наталья КОЛОТОВААлександра СЕМИКАЛЕНОВА
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Выбираем подарок на год Крысы! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКОВыбираем подарок на год Крысы! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Несколько оригинальных идей, которые можно взять на заметку, если вы ищете красивые и необычные подарки 2019-2020 в Новосибирске.

В этот праздник по-настоящему хочется чуда, а большинство сувениров стали настолько банальными, что уже и не знаешь, чем удивлять! В преддверии Нового года корреспонденты КП-Новосибирск прогулялись по магазинам в поисках интересных и нестандартных подарков.

Такой фонарь стоит 2500 рублей. Фото: Александра СЕМИКАЛЕНОВА.

Такой фонарь стоит 2500 рублей. Фото: Александра СЕМИКАЛЕНОВА.

Снежный фонарь

Что может создать более уютную атмосферу, чем падающий снег на фоне горящих фонарей? Как насчет настольного светильника с летящими снежинками? Его можно использовать в качестве красивого украшения праздничного стола или камина. Подарок не из самых дешевых - 2500 рублей. Найти такой сувенир можно по адресу: Красный пр-т, 101.

Этот подарок - «конфета» для интеллектуалов. Фото: Александра СЕМИКАЛЕНОВА

Этот подарок - «конфета» для интеллектуалов. Фото: Александра СЕМИКАЛЕНОВА

Книжка-сюрприз

Подарок актуальный во все времена, но с новой подачей. Книга завернута в бумагу, так что тот, кому вы ее вручите, узнает, что внутри, только вскрыв обертку. Подсказка поможет покупателям сориентироваться в выборе. Стоит такая книжка 690 рублей. В принципе купить можно любое издание, а «засекретить» его дома на свой вкус. Приобрести готовый сюрприз можно по адресу: ул. Гоголя, 13.

Этот подарочек еще и шевелится. Фото: Александра СЕМИКАЛЕНОВА

Этот подарочек еще и шевелится. Фото: Александра СЕМИКАЛЕНОВА

Живой символ года

Хотите подружиться с символом года? Тогда торопитесь в зоомагазин или смотрите сайты барахолок - «Авито» и «Юлу»! Здесь есть крысята самых разных маркировок и окрасов от частных продавцов и заводчиков. Подарите другу маленького питомца, но перед этим убедитесь в правильности выбора будущего хозяина. Крысы - достаточно непривередливые в уходе и социальные животные. Приобрести такого малыша можно и бесплатно, и за 1500 рублей - зависит от породы.

Крыса может быть и зеленой… Фото: Александра СЕМИКАЛЕНОВА

Крыса может быть и зеленой… Фото: Александра СЕМИКАЛЕНОВА

Съедобная раскраска

Может, кому-то живая крыса не нравится? Тогда можно купить съедобную! Чем порадовать и занять ребенка в новогоднюю ночь? Шоколадная раскраска с символом наступающего года не даст заскучать! Интересно и вкусно! Цена вопроса - 550 рублей. Найти можно по адресу: Красный пр-т, 101.

Жалко лес рубить - выращивай «елку» сам. Фото: Наталья КОЛОТОВА

Жалко лес рубить - выращивай «елку» сам. Фото: Наталья КОЛОТОВА

Набор для выращивания секвойи

Как насчет того, чтобы самому вырастить вековое дерево в домашних условиях? Этот подарок будет интересен не только детям, но и взрослым. В набор входят инструкция по выращиванию, семена, грунт и горшок. Особенно кстати придется подарок тем, кто активно защищает окружающую среду и выступает против предновогодней рубки елей. Купить набор за 200 рублей можно по адресу: Красный пр-т, 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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