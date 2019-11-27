2019-11-27T13:12:39+03:00
Общество

Пляжу «Наутилус» найдут альтернативу

Из-за строительства ЛДС зона отдыха будет временно огорожена. До начала купального сезона мэрия подыщет для новосибирцев другие варианты
Татьяна ГАЙДУКОВА
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Анатолий Локоть побывал на стройплощадке станции метро «Спортивная».Анатолий Локоть побывал на стройплощадке станции метро «Спортивная».Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В мэрии, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, обсуждались итоги прошедшего купального сезона. Было объявлено, что в связи со строительством в городе нового ледового дворца пляж «Наутилус» закроют на ближайшие два года.

Чтобы новосибирцы не отправились отдыхать на временно закрытый пляж и не ухудшили в сезон «печальную статистику», мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил найти альтернативные «Наутилусу» места отдыха. Напомним, что этим летом утонули восемь новосибирцев. Чаще всего причиной гибели на воде становится алкогольное опьянение и купание на запрещенных водоемах.

- Я согласен, что ситуация с пляжем сложилась неординарная, - сказал мэр. - Побережье ведь не оцепишь колючей проволокой, чтобы люди не купались в запрещенном месте. Так что это проблема не только районная, а в целом городская. Мы должны предложить новосибирцам альтернативы и возможность с комфортом отдохнуть летом на воде. Видимо, придется расширять и оборудовать пляжные зоны на уже существующих разрешенных водоемах, чтобы обеспечить отдыхающим безопасность.

На заседании комиссии обсуждалась и ухудшившаяся ситуация с пожарами в городе. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на несколько сотен случаев. За 10 месяцев в городе произошло 3364 пожара.

В числе причин возгорания зданий и жилья на первом месте - неисправность электропроводки. Эксплуатация неотремонтированных печей и каминов, электроприборов, утечка газа и неосторожное обращение с огнем тоже приводит к возгораниям и гибели людей. В зимний сезон чаще всего случаются пожары в частном секторе города - из-за неотрегулированной за лето системы печного отопления. Также на комиссии обсуждались проблемы, возникающие при тушении пожаров: перекрытие внутридворовых проездов, неочищенные от снега пожарные гидранты в частном секторе. Кроме того, на территории Новосибирска немало бесхозных гидрантов в нерабочем состоянии, поэтому в случае пожара они просто ничем не могут помочь.

Спасатели Новосибирска, помимо профилактических мер, которые они систематически проводят, призывают горожан устанавливать в квартирах, особенно в частном секторе, дымовые пожарные извещатели. Устройства своевременно установят задымление и подадут сигнал тревоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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