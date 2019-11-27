2019-11-27T13:32:05+03:00
Общество

АО «РЭС» - навстречу клиентам

В акционерном обществе «Региональные электрические сети» ведется целенаправленная работа по совершенствованию диалога с потребителями с целью повышения доступности и удобства в получении необходимой им информации
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В современных реалиях коммуникации компаний с клиентами чаще всего осуществляются дистанционно - посредством различных электронных сервисов, которые позволяют получить интересующие сведения без посещения офиса.

Значительная часть обращений клиентов в АО «РЭС» связана с вопросами технологического присоединения к электрическим сетям. В данном направлении компания провела большую работу по развитию средств связи - обслуживание потребителей осуществляется с помощью всевозможных каналов коммуникации.

По телефону call-центра (383) 289-37-38 клиенты могут получить интересующую информацию по часто возникающим вопросам как в автоматическом режиме при прослушивании автоинформатора, так и в процессе непосредственной консультации с оператором. При этом, если заявитель не желает ожидать ответ оператора на линии, предусмотрена возможность записи обращения на автоответчик. В этом случае операторы call-центра сами свяжутся с потребителем в течение одного рабочего дня.

На официальном сайте www.eseti.ru в разделе «Технологическое присоединение к электрическим сетям» можно не только воспользоваться сервисом «Личный кабинет», узнать статус заявки или задать интересующий вопрос, но и ознакомиться с основными нормативными документами, образцами заявок и типовыми формами договоров, паспортом услуг, подробно описывающим все этапы процедуры технологического присоединения.

В центрах и пунктах обслуживания клиентов осуществляется прием заявок и проводятся очные консультации. При этом для удобства потребителей был изменен режим работы центра обслуживания клиентов - теперь специалисты АО «РЭС» ведут прием не только в рабочие дни, но и по субботам (по предварительной записи).

В целом по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» ежедневно очно и заочно обслуживаются сотни клиентов. При этом доля обращений через электронные сервисы неуклонно растет. Именно поэтому дальнейшее развитие отвечающих требованиям стандартов обслуживания и основанных на передовых технологиях дистанционных способов взаимодействия с потребителями является одной из самых актуальных задач для компании.

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