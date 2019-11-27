С фасадов домов в Новосибирске уберут визуальный мусор

Осталось два года, чтобы улучшить вид Новосибирска к предстоящему чемпионату мира по волейболу, который состоится в 2022 году. Сейчас более половины наружной рекламы в городе просто не соответствует норме. Порой на одном здании, будь то бизнес-центр или первый этаж жилого дома, можно увидеть десятки разномастных, кричащих вывесок. А ведь достаточно просто очистить фасады от визуального шума и привести вывески к общему знаменателю, чтобы изменить ситуацию.

СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Год назад в Новосибирске началась разработка дизайн-кода, который сведет к минимуму негативное влияние рекламных вывесок на архитектурный облик города. 1 ноября вступил в силу новый регламент, благодаря которому вывески на фасадах зданий будут приведены к единому стилю. Это такой свод простых правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы.

- Больше года продолжалась разработка дизайн-кода по моему поручению, - рассказал на часе прессы Анатолий Локоть, мэр Новосибирска. - Проделана большая работа, по итогам которой был утвержден этот важный документ. Речь идет не только о внешнем облике, что тоже очень важно. Главное - установить правила, размеры, ограничения. Мы должны думать о фасаде всех зданий, ведь это облик города, его визитная карточка. Здесь есть и экономическая составляющая для предпринимателей. Кроме того, мы предусматриваем и административные меры для тех, кто не будет соблюдать регламент.

Не только Новосибирск решил бороться с такого рода визуальным мусором. Для многих городов России это большая проблема, но некоторые мегаполисы ее практически решили. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге. За пять лет в этих городах добились хороших результатов и нашли выход из ситуации - строгое соблюдение регламента. Столичный опыт взяли за основу и в Новосибирске, но с небольшой коррекцией. По столичным меркам максимальное ограничение по высоте для всех рекламных конструкций составляет 50 см, тогда как в Новосибирске - 70 см. По оценкам специалистов, больше половины всех вывесок в нашем городе не соответствуют утвержденным правилам.

- Архитектурно-художественный регламент устанавливает геометрические требования ко всем информационным конструкциям, - говорит разработчик регламента Иван Фаткин, главный художник города. - Длина, глубина, толщина конструкции - все это учтено. На основании новых требований нам предстоит проанализировать визуальное состояние улиц Новосибирска: что соответствует новым правилами (а такие конструкции уже есть) и что - противоречит. Например, на зданиях старше 1959 года (к примеру, на площади Гарина-Михайловского) возможно размещение конструкций только в виде объемных букв. По новому регламенту на крышах тоже допустимы лишь буквы. Ни фото, ни цветные изображения размещать там нельзя. Думаю, через два года город будет более чистым визуально - все фасады зданий приведут в порядок. И если предприниматель соблюдает все требования, то дополнительных согласований получать не нужно. Ранее эта процедура длилась от двух месяцев до года.

К слову, рекламные вывески, установленные по старым требованиям - до 1 ноября этого года, убирать не станут. Они будут висеть на фасадах, пока не выйдет срок, на который выдавалось разрешение.

СОГЛАСОВАНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ БЕЗ ПОШЛИНЫ

После введения архитектурно-художественного регламента порядок размещения рекламных вывесок намного упростился. Кроме того, госпошлина для размещения вывески, а до 1 ноября этого года она составляла 5 тысяч рублей, отменяется.

После того, как информационная конструкция установлена, предприниматель сообщает об этом в комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня размещения. Кроме того, в администрацию города нужно предоставить небольшой пакет документов. В него входит план размещения информационной конструкции, панорамная фотография места размещения, эскиз в цвете (с указанием размеров - высоты, ширины, глубины и способа освещения). На основании всех этих данных комитет рекламы просто ставит на учет эту информационную конструкцию.

СПРАВКА «КП»

Новые требования к вывескам:

- не должны препятствовать восприятию информации, рекламы, размещенной на другой конструкции;

- не должны висеть на заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах;

- не должны размещаться на расстоянии менее двух метров от мемориальных досок;

- не должны перекрывать оконные проемы, витражи, витрины, дверные и арочные проемы, архитектурные детали фасадов объектов (в том числе карнизы, медальоны, орнаменты, лепнину);

- не должны изготавливаться из картона, ткани, в том числе баннерной, сетки и других мягких материалов;

- не должны располагаться в два ряда (одна над другой).