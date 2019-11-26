46-летняя Юлия Высоцкая в кожаных мини-шортах блистала рядом с Кончаловским

Юлия Высоцкая часто рассказывает поклонникам о своей работе. Актриса сопровождает монологи яркими снимками. На этот раз 46-летняя супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского разместив серию фото с кинофестиваля в Таллине.

В столице Эстонии в рамках 22-го таллинского кинофестиваля "Темные ночи" показали фильм Андрея Кончаловского "Дом дураков", который зрители впервые увидели 17 лет назад. Юлия Высоцкая не могла пропустить это событие, появившись на ковровой дорожке вместе со знаменитым мужем.

Актриса блистала перед фотографами в кожаных мини-шортах и жакете на голое тело. Свой образ она дополнила массивными ботинками, сумкой Dior и широким кожаным ремнем, эффектно подчеркнувшим талию звезды. Кончаловский надел свободный пиджак и поло в тон, а также широкие брюки.

juliavysotskayaofficial Почти ровно 17 лет назад в Таллине состоялся показ фильма "Дом дураков"

Поклонники остались в восторге от внешнего вида своей любимицы. Высоцкая всегда стильно одета. Актриса смело носит мини. И это нравится ее мужу. Кончаловский не раз хвалил стройные ноги возлюбленной и ее идеальную фигуру.

Кстати, Юлия не так давно рассказывала фолловерам, как ей удается быть в хорошей форме. Дело в том, что она сидит на жесткой диете. Она практикует голодание на регулярной основе. Чтобы быть в тонусе и комфортно себя чувствовать, актриса прибегает к экстремальным методам, практикуя экадаши. На 11-й день после полнолуния и новолуния в индуистском календаре наступают особенно благоприятные дни для очищения организма и его восстановления. Высоцкая четко следует ведической традиции, по которой жизненные ритмы нашего тела очень сильно связаны с перемещением Луны. В период экадаши нужно стараться есть не больше одного раза после полудня. Допускаются все фрукты (свежие и сухие), орехи и масла, сделанные из фруктов, картофель, редис, оливки, гречневая каша, все молочные продукты.