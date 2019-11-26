"Ждал, что Лолита куда-нибудь денется, а он получит все наследство": любовник Милявской раскрыл план ее пятого мужа

Лолита Милявская и ее пятый муж Дмитрий Иванов продолжают обмениваться взаимными обвинениями и упреками. Не так давно певица обнародовала интимную переписку бывшего возлюбленного с его нынешней избранницей Ольгой Кулиевой. Меж тем многочисленные друзья и коллеги артистки уже сказали все что думают по поводу ее скандального развода. Кто-то поддержал звезду, а кто-то посчитал, что сор из избы лучше не выносить. Не остался в стороне и любовник Лолиты.

В эфире программы "На самом деле", где бывший муж Лолиты Милявской согласился пройти проверку на детекторе лжи, вскрылись новые подробности их супружеской жизни. Слово взял певец Данко. Он признался, что крутил роман с Лолитой, но их счастью помешал Дмитрий Иванов. "Десять лет назад, когда состоялась их шикарная свадьба, мне было не все равно. Мне было очень больно. Эти события произошли в мой день рождения. После свадьбы мне тоже было очень больно... Мы целый год жили с Лолитой. Я очень уважаю Дмитрия за то, что он прожил десять лет с Лолитой. Это героический человек", - высказался Данко.

По его словам, Лолита непростой человек. "Сложно с ней жить, у нее характер тяжелый. Я год с ней прожил и свалил бы сейчас, только пятки сверкали", - констатировал музыкант.

При этом он считает, что Милявской надо с Дмитрием опять сойтись. "Десять лет - срок немалый. Дмитрий, наверное, уже пообтесался как-то. Будет ей нормально с Дмитрием. Он в элитной тусовочке потусовался, стал приличный более-менее с виду. Научили его там уму-разуму. Вести себя в обществе, разговаривать", - цитирует артиста Тeleprogramma.pro.

Данко уверен, что Иванов не любил жену: "Честно говоря, думаю, не любит и не любил. Просто хотел карьерку свою немножко подправить за счет Лолиты. Он ждал, что Лолита куда-нибудь денется, а он все получит, наследство. Но не дождался. Я думаю, это чисто брак по расчету с его стороны. А Лолита просто завела себе молодого сексуального партнера. Человеку нужны не только деньги, а то, что за них можно купить. Поэтому она тоже получила, что хотела. И имела это десять лет. Во всех смыслах".