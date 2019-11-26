У Веры родилась сестричка: бывший муж Началовой стал отцом в третий раз

Ольга Алдонина стала мамой во второй раз. 32-летняя жена футболиста Евгения Алдонина родила дочь. Девочку назвали Анжеликой.

Евгений Алдонин стал отцом в третий раз 23 ноября. "Жену и дочь уже выписали из больницы. Ольга чувствует себя хорошо. Знают все близкие и родные", - цитирует счастливого отца семейства ТВЦ.RU.

Он отметил, что не планировал сообщать об этом. "Я сейчас только домой вернулся. Мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров", - заявил Евгений.

ole_ole4ka Туманный осенний день

Напомним, первой женой Евгения Алдонина была певица Юлия Началова. Звезда родила от него дочь Веру. Спустя пять лет брак распался. Бывшие супруги продолжали тепло общаться и после развода. Юля признавалась, что она могла бы дружить с экс-супругом, даже если бы их не связывала общая дочь.

В 2014 году футболист женился на Ольге. Сейчас супруги воспитывают сына Артема. Мальчик родился в октябре 2016 года.

evgeny_aldonin Вера с отцом Евгением Алдониным в первый учебный день года

После смерти Началовой Вера очень много времени проводит в семье отца. Ольга приняла ее как родную. Звездный папа старается окружить наследницу заботой и любовью. Отец Веры не настаивал на том, чтобы дочь жила с ним и дал ей полное право выбора. В итоге девочка осталась с бабушкой и дедушкой - родителями Юли. Вера Алдонина растет очень талантливой девочкой - от мамы она унаследовала способности к музыке. Девочка учится в седьмом классе и параллельно занимается в музыкальной школе. Она хорошо играет на фортепьяно, поет и участвует в спектаклях.