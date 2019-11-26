Беременная Анастасия Костенко попала в больницу сразу после отпуска с Тарасовым

Беременную Анастасию Костенко госпитализировали. Молодая жена Дмитрия Тарасова сообщила тревожную новость после того, как вернулась из жарких Арабских Эмиратов. Рядом с моделью сейчас любимый супруг и свекровь, которую Настя ласково называет "мамочкой".

Плановый осмотр Анастасии Костенко врачом закончился госпитализацией модели. В ходе беременности у нее возникли осложнения. "Меня оставили в госпитале. Не буду вдаваться в подробности, по какой причине. Главное, что сейчас все хорошо. Учусь справляться с Милашкой, не таская на руках", - рассказала в блоге 25-летняя жена Дмитрия Тарасова.

Она отметила, что к ней "приехала мамочка (свекровь)": "Спасибо ей огромное. Нянчатся на пару с Димкой. Он не любит некоторые моменты перекладывать на помощников".

kostenko.94 С корабля на бал

К счастью, сейчас будущему малышу и Насте ничего не угрожает. Модель вернулась домой. "Беременность - не время, когда можно проявлять героизм. Оставьте это на роды. Неоправданно рисковать тоже не имеет смысла, а тем более, некоторые трудности могут появляться бессимптомно. Планируя погодок нужно заранее предусмотреть любые внештатные ситуации", - добавила модель.

Она поблагодарила мужа за поддержку и любовь: "Спасибо, любимый, что всегда был рядом! Если бы не ты, я бы с ума сошла".

kostenko.94 Счастливое семейство

Поклонники пожелали Анастасии беречь себя. Они предположили, что проблемы со здоровьем у модели возникли из-за перелета и того, что она действительно много носила дочку на руках. А ведь девочка уже довольно тяжелая. На поздних сроках беременности это довольно опасно. Сейчас Анастасия находится на седьмом месяце.

Отметим, Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы. Они отдыхали в Эмиратах. Звездное семейство загорало, купалось и лакомилось экзотическими фруктами.