"Люди были в ужасе": отмена концертов Ирины Аллегровой обернулась скандалом

Ирина Аллегрова несмотря на солидный возраст и заявления об уходе со сцены довольно успешно гастролирует по городам и весям. На днях звезда эстрады должна была дать три больших концерта, но они сорвались.

Гонорар Ирины Аллегровой - один из самых высоких среди отечественных знаменитостей. За один концерт 67-летняя звезда получает не менее 30 тысяч долларов.

"В Мурманске народ пришел к концертному залу и увидел закрытые двери. Выступление Аллегровой отменили, но никого не оповестили. Люди были в ужасе. Столько негатива было слышно в адрес Ирины, не передать словами", - разводят руками огорченные фанаты.

Причин, по которым отменили концерты, несколько. Билеты на "шальную императрицу" весьма дорогие. Семь тысяч рублей не каждый готов заплатить даже за любимую артистку. Кроме того, в Мурманске билеты на Аллегрову можно было купить только в интернете. Большинство поклонников артистки - люди почтенного возраста, которые привыкли приобретать билеты по старинке в кассе концертного зала.

"Покупали через сайт несколько билетов. Комиссию никто не вернет. Одним словом, кидалово", - цитирует Собеседник.Ru разгневанную поклонницу Аллегровой.

Сама певица скандальную ситуацию пока никак не комментирует. Ее концертный директор Сергей Лавров сетует: "У людей покупательная способность снизилась... Дорогие билеты покупают плохо. Это означает, что зрительский интерес к Ирине есть, но дорогие места зрители осилить не могут. У людей просто нет столько денег!".