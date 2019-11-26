Мария Миронова вышла в свет после родов и восхитила идеальной фигурой
Мария Миронова два месяца назад стала мамой во второй раз. Младшего сына актриса рожала в Греции. Совсем недавно звезда вернулась с наследником в Москву. Она не стала засиживаться в декретном отпуске и приступила к работе. Сейчас артистка находится в Лондоне, где презентовала новый фильм со своим участием.
"Состоялась премьера нашего фильма "Холоп". Зрители очень долго не отпускали! Спасибо, Лондон!", - сообщила Мария Миронова в блоге, опубликовав серию фотографий с премьеры.
Для светского мероприятия 46-летняя звезда выбрала прозрачное платье темного цвета с ярким принтом. Поклонники обратили внимание, что фигура Марии не претерпела каких-либо изменений.
"Идеальная фигура после родов", "Машенька, какая же вы красивая!", "Роскошная женщина!", "Как вы все успеваете?", "Как женщина цветет, когда рядом по жизни достойный мужчина", "Невероятная красавица!", "Мне бы так - сразу после родов в прозрачном платье выходить", - восхищаются поклонники.
К слову, Мария Миронова пока не показала сына Федора широкой публике. Скрывает она также и отца мальчика. В светских кругах поговаривали, что артистка вышла замуж за 27-летнего актера Андрея Сороку. Но позже Мария опровергла эти слухи. Она отметила, что ее супруга действительно зовут Андрей, но он не имеет никакого отношения к кино.
Впрочем, не все верят актрисе. Ходят слухи, что недавно ее вместе с Сорокой и малышом видели в столичном аэропорту. Однако около недели назад коллега актрисы Артем Хабаров в эфире программы "Ты не поверишь!" подтвердил давно ходившие слухи о том, что в жены Марию Миронову взял его друг Андрей Сорока.
ИСТОЧНИК KP.RU
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