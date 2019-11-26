2019-11-26T15:37:02+03:00
Звезды

Мария Миронова вышла в свет после родов и восхитила идеальной фигурой

46-летняя актриса появилась на премьере в Лондоне
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария Миронова.Мария Миронова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Мария Миронова два месяца назад стала мамой во второй раз. Младшего сына актриса рожала в Греции. Совсем недавно звезда вернулась с наследником в Москву. Она не стала засиживаться в декретном отпуске и приступила к работе. Сейчас артистка находится в Лондоне, где презентовала новый фильм со своим участием.

"Состоялась премьера нашего фильма "Холоп". Зрители очень долго не отпускали! Спасибо, Лондон!", - сообщила Мария Миронова в блоге, опубликовав серию фотографий с премьеры.

Для светского мероприятия 46-летняя звезда выбрала прозрачное платье темного цвета с ярким принтом. Поклонники обратили внимание, что фигура Марии не претерпела каких-либо изменений.

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На открытии IV Недели Российского кино в Великобритании
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"Идеальная фигура после родов", "Машенька, какая же вы красивая!", "Роскошная женщина!", "Как вы все успеваете?", "Как женщина цветет, когда рядом по жизни достойный мужчина", "Невероятная красавица!", "Мне бы так - сразу после родов в прозрачном платье выходить", - восхищаются поклонники.

К слову, Мария Миронова пока не показала сына Федора широкой публике. Скрывает она также и отца мальчика. В светских кругах поговаривали, что артистка вышла замуж за 27-летнего актера Андрея Сороку. Но позже Мария опровергла эти слухи. Она отметила, что ее супруга действительно зовут Андрей, но он не имеет никакого отношения к кино.

Впрочем, не все верят актрисе. Ходят слухи, что недавно ее вместе с Сорокой и малышом видели в столичном аэропорту. Однако около недели назад коллега актрисы Артем Хабаров в эфире программы "Ты не поверишь!" подтвердил давно ходившие слухи о том, что в жены Марию Миронову взял его друг Андрей Сорока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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