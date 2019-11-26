«Чувствую ее на расстоянии»: близняшки-модели путают преподавателей и сводят с ума корейских дизайнеров

19-летние Ира и Лера Никонова - близняшки-второкурсницы из Новосибирска. Ира учится в НГУЭУ на экономической социологии, Лера изучает промышленно-гражданское строительство в НГАСУ. Вот, собственно, главное отличие длинноволосых красоток: ведь внешне девчонки – копия друг друга. И это сходство стало пропуском для сестер в модельный бизнес.

Ира и Лера никогда не выясняли, кто из них главный. Фото: предоставлено сестрами Никоновыми.

«СДАЛА ЭКЗАМЕН ВМЕСТО СЕСТРЫ»

- Мы с детства очень дружные: в подростковом возрасте, конечно, были ссоры, но незначительные. Сейчас вообще почти не ругаемся и не выясняем, кто главный, - рассказала КП-Новосибирск Ира. – Но в плане одежды всегда старались отличаться друг от друга, хотя очень часто так получается, что в магазинах выбираем одну и ту же одежду, не сговариваясь. Вкус очень похож: еще в детстве мама одевала нас в одинаковые платья, но разных цветов.

Стиль похож. Поэтому до сих пор как и в детстве у девушек бывает ситуации, что их путают.

Сестер чаще всего путали в подростковом возрасте. Фото: предоставлено сестрами Никоновыми.

- Особенно часто нас принимали друг за друга в подростковом возрасте и в детстве. Сейчас уже реже. Но если меня увидит кто-то увидит из знакомых Леры, они меня точно признают за неё, - смеется Ира.

Кстати, однажды был случай, когда внешняя схожесть девчонок очень выручила:

- Еще в школе нам нужно было сдавать историю: я очень хорошо приготовилась, все билеты выучила, и Ира попросила меня прийти на экзамен вместо нее, - говорит Лера. - Я сестре помогла: получила для нее четверку.

У близняшек потрясающая фигура. Фото: предоставлено агентством GLOBAL RUSSIAN MODELS

Еще Лера часто чувствует на расстоянии, если с сестрой что-то не так:

- Бывает, звоню Ире, болтаю с ней, и прямо чувствую, что ей плохо. Сразу спрашиваю, что случилось, и она мне рассказывает, - говорит девушка. – У нас очень похожие мысли, понимаем друг друга с полуслова. Иногда даже на какой-то вопрос или рассказ друзей реагируем одновременно одинаковой фразой.

Парни Иру и Леру никогда не путали. Фото: предоставлено сестрами Никоновыми.

А вот на парней вкусы у девчонок абсолютно разные:

- Это хорошо, иначе не знаю, как бы мы решали эту проблему, - смеется Ира.

К слову, сердца обеих девушек заняты: Лера со своим парнем начала встречаться недавно, а Ира с молодым человеком вместе уже три года.

- Наши парни ни разу нас не перепутали: наоборот, говорят, что мы очень разные, - делятся близняшки.

На первой фотосессии близняшек попросили изобразить мужчину и женщину. Фото: предоставлено сестрами Никоновыми.

РОДИТЕЛЕЙ ПОВЕЗЕМ НА МОРЕ

О карьере моделей девчонки и не мечтали: заметил их новосибирский фотограф, когда в 14 лет они вместе с родителями пришли на семейную фотосессию.

- Фотограф передал наши снимки в модельное агентство, и нас пригласили на беседу и пробную фотосессию. Мы должны были показать образ мужчины и женщины, - вспоминает Лера. – Но тогда мы еще были не готовы к такой работе, и вернулись к съемка спустя два года. Родители нас поддерживали, хотя очень волновались. Но мы никогда не пропускали из-за работы моделями учебу, не давали повода переживать.

Сестры друг для друга - самые лучшие партнеры на съемках. Фото: предоставлено сестрами Никоновыми.

Близняшки сразу же привлекли внимание дизайнеров. В свою первую заграничную поездку в качестве моделей они отправились в Китай.

- Там нас фотографировали именно вдвоем. Самой странной съемкой для меня в Китае было, когда мы с сестрой должны были позировать как будто защищаемся от монстров, Лера как старшая сестра должна была меня защищать, а я должна была за неё прятаться и делать вид что мне очень страшно, - описывает Ира.

Девушки чаще всего позируют фотографам вместе. Фото: предоставлено агентством GLOBAL RUSSIAN MODELS

Казалось бы - съемки в Азии - мечта для девушек, которые мечтают стать моделями. Но близняшки рассказыают о закулисье и испытаниях, с которыми пришлось столкнуться.

- Летом, когда на улице было +38, мы делали каталог пуховиков, по 5-9 часов стояли в них на жаре. Это очень тяжело, и достаточно часто такие съемки были, - признается Ира. - Хорошо, что нас всегда поддерживает директор нашего модельного агентства, даже если мы за тысячи километров.

Следующая заграничная поездка у девушек была уже в Корею.

В Европе девушек часто просят позировать в одиночку. Фото: предоставлено сестрами Никоновыми.

- Дизайнеры нам говорили: «Вау, вы близняшки», и брали вместе на съемки, - рассказывает Лера. – А вот в Европе, наоборот, нас часто снимали раздельно, чтобы подчеркнуть нашу индивидуальность.

Сейчас девушки востребованы в модельном бизнесе. О том, сколько они зарабатывают позируя фотографу, сестры не говорят.

- Скажем так: наших гонораров достаточно, чтобы всей семьей поехать отдыхать в Таиланд. Родителям там очень нравится! И совсем скоро вместе туда отправимся, - радуется Лера.