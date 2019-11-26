Председатель Правления банка УРАЛСИБ: экономически грамотный клиент выгоден для банка

В 2019 году банк вошел в новый трехлетний стратегический цикл развития. В стратегической перспективе банк сохраняет универсальную модель – будет работать с розницей, малым, средним и корпоративным бизнесом, а также оказывать услуги на финансовых рынках.

А ключевой задачей на этом этапе является повышение устойчивости бизнеса при любой экономической ситуации. Банк готов к любому сценарию развития событий, отметил топ-менеджер, и даже в непростых экономических условиях будет стремиться действовать проактивно.

Одним из бизнес-направлений, на котором фокусируется УРАЛСИБ, является работа с малым и средним бизнесом. Банк входит в Топ-5 по объемам кредитования МСБ по итогам 2018 года, и сегодня активно развивает этот сегмент. УРАЛСИБ строит партнерские отношения с предпринимателями – когда комплексное банковское предложение закрывает большую часть потребностей предпринимателя как в части финансовых услуг, так и нефинансовых сервисов.В рамках такого подхода в банке сформирована экосистема для бизнеса, в рамках которой предприниматели в режиме «одного окна» сегодня могут получить практически полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти бесплатное обучение и получить помощь при выборе программы господдержки.

Важной частью этой экосистемы является Университет бизнеса. Этот бесплатный обучающий проект для малого бизнеса УРАЛСИБ запустил в 2017 году, помогая предпринимателям получать необходимые навыки и знания для ведения и развития бизнеса. Это некоммерческий проект, в рамках которого успешные бизнес-коучи, бизнесмены-практики, эксперты в разных областях помогают всем желающим получать комплексные знания для старта и развития собственного дела. Большинство семинаров проходит в онлайн-формате, их сегодня доступно более 150 на самые разные темы, эти лекции можно смотреть буквально из любой точки мира, где есть интернет. Проводит «Университет» и очные практикумы в крупных российских городах, на которых обсуждаются актуальные для бизнеса вопросы, разбираются конкретные кейсы. Комментируя необходимость развития такого проекта, Константин Бобров отметил, что банк заинтересован в том, чтобы иметь экономически грамотных клиентов, у которых риск разориться значительно ниже. Также образованный предприниматель раньше предъявит спрос на большее количество продуктов, просто потому что он понимает, что это новые возможности для его бизнеса.

Зашла речь и о розничном бизнесе, о том, что помогает банку входить в рейтинги крупнейших банков по ключевым для него розничным продуктам.

Финансовый рынок сегодня как никогда разнообразен. Банки стремятся удивить клиентов, привлечь их выгодными предложениями. В УРАЛСИБе новые линейки продуктов появляются постоянно. Продукт, который активно привлекает новых клиентов – пластиковые карты, кредитные и дебетовые. Из второй категории самые востребованные – с начислением процента на остаток и кэшбэком. Самая востребованная сейчас карта «Прибыль» подразумевает и то, и другое. То есть потребитель получает одновременно два преимущества, ежемесячное начисление процентов на остаток и кэшбэк.Банк является одним из крупнейших эмитентов пластиковых карт, в том числе – входит в Топ-10 эмитентов карт «Мир».

Также Банк остается значимым игроком на ипотечном рынке. В линейке ипотечных кредитов можно найти продукты под самые разные потребности. Это программы на приобретение готового и строящегося жилья, программа рефинансирования ипотеки, программа «Легкий старт», которая позволяет значительно снизить ежемесячный платеж в период до того как дом будет сдан. Также действует программа кредитования под залог имеющегося жилья, недавно появилась программа на приобретение квартиры, находящейся в залоге другого банка. Для семей с детьми– действует ипотечная программа с государственной поддержкой (семейная ипотека).Улучшаются и ценовые условия – в последние месяцы ставки снижаются практически ежемесячно.

Востребованы у клиентов и программы рефинансирования, в рамках которых заемщик имеет возможность объединить любое количество кредитов сторонних банков в один: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить денежные средства на потребительские нужды.

Был задан вопрос и о технологиях в банке. Ведь технологичность банка – важный фактор его конкурентоспособности, и значимость этого фактора с каждым годом только возрастает. Новое поколение клиентов банков стремится по максимуму взаимодействовать с банком онлайн. Потому для банков на первый план выходит развитие удобных каналов для прямого общения с клиентом и для быстрого решения базовых вопросов: дистанционные приложения, интернет-банк, мобильные технологии – все это сегодня очень важно для аудитории, с которой работают банки.

Банк УРАЛСИБ активно развивает онлайн каналы взаимодействия с клиентами, прежде всего – интернет- и мобильный банк. При этом банк не стремится уходить полностью в онлайн – слишком многие его клиенты предпочитают «живое» общение в офисе. Сегодня у банка более 270 отделений по всей России, это одна из крупнейших региональных сетей на банковском рынке, и пока она эффективна, банк будет развивать самые разные каналы взаимодействия с клиентом.

УРАЛСИБ остается универсальным банком. И, безусловно, все ключевые для нас направления бизнеса в стратегической перспективе продолжат поступательно развиваться, - подвел итог Константин Бобров.