2019-11-24T11:22:04+03:00
Дом. Семья

Пса депутата, выбежавшего из клетки, чуть не потеряли в самолете

Депутат новосибирского горсовета Георгий Андреев пожаловался на авиакомпанию: клетку, в которой везли собаку, разбили, а чемодан народного избранника сломали
Анастасия САМАРЦЕВА
Поделиться:
Уже второй раз Георгий получается сломанную клетку с питомцев, судя по комментариям, он не единственный, кому сотрудники авиакомпании испортили багаж. Фото: Георгий Андреев.Уже второй раз Георгий получается сломанную клетку с питомцев, судя по комментариям, он не единственный, кому сотрудники авиакомпании испортили багаж. Фото: Георгий Андреев.
Изменить размер текста:

Георгий Андреев, депутат совета депутатов Новосибирска, опубликовал на своей странице в Инстаграме возмущенный пост об авиакомпании. Как оказалось, новосибирец уже второй раз за месяц по приземлении получил на руки сломанную собачью клетку. Последний полет для собаки - немецкой овчарки по кличке Мунгат - оказался почти анекдотичным: депутату пришлось искать пса в багажном отделении, так как клетку, в которой ехала собака, кто-то сломал.

Некоторые подписчики Георгия предполагают, что пес сам прогрыз себе "путь на свободу". Фото: Георгий Андреев.

Некоторые подписчики Георгия предполагают, что пес сам прогрыз себе "путь на свободу". Фото: Георгий Андреев.

— В Домодедово на посадке я просил сотрудников авиакомпании, чтобы они были аккуратнее. На клетке была наклейка что это хрупкий груз, что внутри животное. Видимо, в случае с этой авиакомпанией нужно еще иконку вешать. Клетку разбили, внутри клетку завалило сложенными коробочками для бортового питания. Прямо в полете пес выбрался из клетки и летел таким образом. Пса пришлось доставать из самолета самостоятельно под пристальным взглядами полиции. Когда нам привезли клетку, стало очевидно, что по клетке ударили со страшной силой, выломали самую жесткую часть, — написал в Инстаграме депутат.

Не скажешь по виду, что Мунгат напуган, скорее смотрит на все спокойно и с пониманием: "с кем не бывает". Фото: Георгий Андреев.

Не скажешь по виду, что Мунгат напуган, скорее смотрит на все спокойно и с пониманием: "с кем не бывает". Фото: Георгий Андреев.

Андреев предполагает, что клетку разбили неаккуратные сотрудники. Причем, собака летает с депутатом не первый раз и это не первые ее приключения в небе.

— Это второй рейс моей собаки с этой авиакомпанией, и второй раз такой результат, — пишет депутат. — На письменные претензии вы не отвечаете. С момента первого случая прошло уже пять недель, от вас ни ответа, ни привета. Вы еще мне чемодан сломали, при этом перелете, — жалуется Георгий.

Никто из сотрудников компании не извинился за испорченный багаж. Фото: Георгий Андреев.

Никто из сотрудников компании не извинился за испорченный багаж. Фото: Георгий Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он даже не плыл, а бежал ко мне по дну водоема!» Николай Дроздов рассказал, как однажды в Танзании его едва не проглотил бегемот
Телеведущий, известный по передаче «В мире животных» прочел в Калининграде лекцию об устройстве Вселенной, а в свободное время пообщался с «Комсомолкой»
Новости 24
Фу, мерзость: сибирячка нашла в консервах клок волос
«Этим леопардикам надо похудеть»: танцовщиц в коротких шортиках обсуждают в соцсетях
Готовится в «ВИА Гру»? Охрипшая сибирячка покорила Меладзе на шоу «Голос»
«Никто ничего сделать не может»: в Новосибирске ночью сгорела газель
«Даже голубь нашел работу»: птица со сломанным крылом встречает посетителей в магазине
Новосибирского кладовщика судят за шпионские гаджеты, которыми ему выдали зарплату
Православный активист просит приравнять сестер Хачатурян и профессора-расчленителя Соколова
Коммунальная авария: в Новосибирске похолодало в 118 домах
Область поможет с финансированием Театра Афанасьева
В честь годовщины смерти матери: новосибирец «украсил» балкон могильными крестами
Субару-тягач: в Новосибирске водитель кроссовера взял сломанный троллейбус на буксир
Горячие снегурочки: сибирячки просидели в проруби 10 минут
10 человек вышли на улицу на один час, чтобы поддержать избитого 9-летнего мальчика
«Голышом в окне»: новосибирская пенсионерка стала «вебкой»
1 погиб, 4 пострадали: под Новосибирском случилось страшное ДТП
Разозлили фанатов: группа «Крем Сода» перенесла концерт в Новосибирске в день выступления
«Думали эвакуироваться»: «вскипевшая» речка Ельцовка напугала новосибирцев
В Новосибирске наградят лучшие поисковые отряды
«У меня выкатились глаза»: Полина Гагарина рассказала Урганту про концерт в Новосибирске
«Он спас здоровье моего отца»: сибиряки ищут мужчину на внедорожнике, остановившегося возле сломанного крана
«Я приду, когда она спит»: в Новосибирске строитель из Таджикистана стал экзорцистом
Прокуратура проведет проверку после гибели школьника в собственной квартире
После коммунального ЧП новосибирцам пересчитают плату за отопление
Елочные базары 2019 в Новосибирске: где купить елку на Новый год
«Ужас какой»: бродячие собаки напали на девочку рядом со школой в Новосибирске
В Новосибирске выбрали «Человека года»