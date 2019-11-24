Пса депутата, выбежавшего из клетки, чуть не потеряли в самолете

Георгий Андреев, депутат совета депутатов Новосибирска, опубликовал на своей странице в Инстаграме возмущенный пост об авиакомпании. Как оказалось, новосибирец уже второй раз за месяц по приземлении получил на руки сломанную собачью клетку. Последний полет для собаки - немецкой овчарки по кличке Мунгат - оказался почти анекдотичным: депутату пришлось искать пса в багажном отделении, так как клетку, в которой ехала собака, кто-то сломал.

Некоторые подписчики Георгия предполагают, что пес сам прогрыз себе "путь на свободу". Фото: Георгий Андреев.

— В Домодедово на посадке я просил сотрудников авиакомпании, чтобы они были аккуратнее. На клетке была наклейка что это хрупкий груз, что внутри животное. Видимо, в случае с этой авиакомпанией нужно еще иконку вешать. Клетку разбили, внутри клетку завалило сложенными коробочками для бортового питания. Прямо в полете пес выбрался из клетки и летел таким образом. Пса пришлось доставать из самолета самостоятельно под пристальным взглядами полиции. Когда нам привезли клетку, стало очевидно, что по клетке ударили со страшной силой, выломали самую жесткую часть, — написал в Инстаграме депутат.

Не скажешь по виду, что Мунгат напуган, скорее смотрит на все спокойно и с пониманием: "с кем не бывает". Фото: Георгий Андреев.

Андреев предполагает, что клетку разбили неаккуратные сотрудники. Причем, собака летает с депутатом не первый раз и это не первые ее приключения в небе.

— Это второй рейс моей собаки с этой авиакомпанией, и второй раз такой результат, — пишет депутат. — На письменные претензии вы не отвечаете. С момента первого случая прошло уже пять недель, от вас ни ответа, ни привета. Вы еще мне чемодан сломали, при этом перелете, — жалуется Георгий.