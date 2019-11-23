Ледовые катки 2019-2020 в Новосибирске: дата открытия, расписание, цены на билеты

Город сковали настоящие зимние морозы, и ледовые катки 2019-2020 в Новосибирске скоро станут любимым местом для многих сибиряков. Тем более, что метеорологи прогнозируют довольно мягкое начало декабря и погоду в пределах минус 10 градусов. Пора заточить коньки и выходить на лёд, уже готовы первые хоккейные коробки во дворах Центрального, Кировского и Заельцовского районов, заливщики обещают закончить всё 27 коробок к началу декабря.

Несмотря на дефицит свободного льда для занятий хоккеем и фигурным катанием, крытые площадки также открывают свои двери для массового катания в любую погоду.

В нашем материале вы найдете цены, правила и адреса: «Комсомолка» публикует полный список ледовых комплексов, катков и хоккейных коробок Новосибирска.

Самые большие катки Новосибирска ищи в списке.Фото: Иван ВИСЛОВ

КРЫТЫЕ КАТКИ

1. Ледовая арена «Родник»

Адрес: ул. Тюленина, 10, тел. (383) 319-59-74

Время работы: ежедневно с 06:00 до 01:00

Стоимость:

- со своими коньками - 200 руб./1,5 ч

- коньки напрокат - 300 руб./1,5 ч

Как добраться:

Автобусы № 18, 32, 34, 39, 46, 64 - ост. «Ледовая арена»

Маршрутные такси № 9, 24, 34, 87 - ост. «Ледовая арена»

2. Ледовый дворец спорта «Звездный»

Адрес: ул. Новосибирская, 17, тел. (383) 350-86-66

Время работы: ежедневно с 6:45 до 23:45

Стоимость:

- со своими коньками - 100 руб./ч

- коньки напрокат - 200 руб./ч

Как добраться

Автобусы № 5, 12, 35, 43, 60 - ост. «Ж/м Троллейный»

Маршрутные такси № 54, 63 - ост. «Ж/м Троллейный»

3. Ледовый дворец спорта «Ледовая арена»

Адрес: ул. Зорге, 82/3, тел. (383) 315-00-14

Время работы: ежедневно с 7:00–23:00

Стоимость:

- для взрослых - 100 руб.

- для детей - 80 руб.

Как добраться

Автобусы № 4, 6, 14, 25, 44, 60, 91 - ост. «Громова»

Троллейбусы № 4, 8, 26 - ост. «Громова»

Маршрутные такси № 4, 54 - ост. «Громова»

4. Ледовый комплекс «Айсберг»

Адрес: Петухова, 162/6, тел. +7 951 361 22 16

Время работы: птн. С 18:45 до 19:45, сб. , вс. с 17:30 до 18:30

Стоимость:

- со своими коньками 300 руб., занятие ведёт тренер

Как добраться

Автобусы № 12,25,57 - ост. «ЖК Тулинка»

Маршрутные такси № 29, 29а - ост. «ЖК Тулинка»

5. Ледовый спортивный комплекс «Локомотив»

Адрес: ул. Первомайская, 154, тел. (383) 284-77-87

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Стоимость:

- со своими коньками - 100 руб./ч

- коньки напрокат - 200 руб./ч

Как добраться

Электропоезд - станция Первомайская

Автобусы № 2, 138, 170 - ост. «Первомайская»

Маршрутные такси № 21, 304 - ост. «Первомайская»

6. Центр спортивной подготовки «Заря»

Адрес: ул. Колхидская, 8б, тел. (383) 354-93-87

Время работы: ежедневно с 7:30 до 23:00

Стоимость :

- со своими коньками - 100 руб./ч

- коньки напрокат - 250 руб./ч

Как добраться

Автобусы № 39, 43, 55, 57 - ост. «ДК завода Сибтекстильмаш»

Маршрутные такси № 18, 54 - ост. «ДК завода Сибтекстильмаш»

7. Каток СТЦ «Мега»

Адрес: ул. Ватутина, 107, тел. (383) 298-90-33

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Стоимость:

- в будни - 150 руб./ч

- в выходные - 200 руб./ч (прокат коньков входит в стоимость)

- далее - 3 руб./мин.

Как добраться

Автобусы № 9, 11, 12, 20, 29, 40, 57, 88, 112, 226 - ост. «СТЦ «Мега»

Маршрутное такси № 54 - ост. «СТЦ «Мега»

8. Ледовый дворец «Кудряшовский»

Адрес: посёлок. Кудряшовский, Зелёная, 2 тел. (383) 347 17 07

Время работы: суббота с 18:45-19:45 и с 20:00-21:00. - со своими коньками 120 руб./ч со своими коньками

- коньки-напрокат 180 руб./ч

Заточка коньков 150 руб.

Как добраться:

Автобусы № 39, 43, 55, 57 - ост. «ДК завода Сибтекстильмаш»

Маршрутные такси № 18, 54 - ост. «ДК завода Сибтекстильмаш»

Погода позволит кататься на коньках весь декабрь.Фото: Иван ВИСЛОВ

ОТКРЫТЫЕ КАТКИ

1. Стадион «Сибсельмаш»

Адрес: ул. Пархоменко, 2а, тел. (383) 351-00-61

Время работы: пн. - пт. с 18.00 до 22.00; сб., вс. с 13.00 до 22.00 (начнет работу с 1 декабря)

Стоимость:

- малое поле - 100 руб.

- большое поле – 150 руб\ч

- прокат коньков - 150 руб./ч

Для детей до 7 лет и пенсионеров вход бесплатный, прокат коньков 100 рублей.

Как добраться

Автобус № 96 - ост. «Стадион «Сибсельмаш»

2. Стадион «Спартак»

Адрес: ул. Фрунзе, 15, тел. (383) 224-98-61

Время работы: вт. - чт. с 16.00 до 21.00; пт. с 16.00 до 22.00; сб. с 11.00 до 22.00; вс. с 11.00 до 21.00

Стоимость:

- со своими коньками - 100 руб./ч, дети до 10 лет – 50 руб./ч

- коньки напрокат - 150 руб./ч, дети до 10 лет – 70 руб./ч

-заточка коньков – 150 руб./ч

Как добраться

Автобус № 95 - ост. «Стадион «Спартак»

Троллейбус № 36 - ост. «Стадион «Спартак»

Маршрутное такси № 2 - ост. «Стадион «Спартак»

3. Каток в «Нарымском сквере»

Адрес: ул. Мичурина, 8

Время работы: пн. с 15.00 до 21.00; вт. - вс. с 11.00 до 21.00

Стоимость:

- со своими коньками - вход 80 руб./ч

- коньки напрокат - 150 руб./ч, детям и пенсионерам – 80 руб/ч.

Как добраться

Метро - «Красный проспект»

Автобусы № 3, 14, 34, 64, 75 - ост. «Цирк»

Троллейбус № 2 - ост. «Цирк»

4. Каток в «Березовой роще»

Адрес: ул. Планетная, 53

Время работы: вт.-вс. с 10.00 до 22.00, понедельник – технический день.

Диджей играет с 19:00

Стоимость:

- со своими коньками - бесплатно

- коньки напрокат – (уточняется)

Как добраться

Метро - «Березовая роща»

Автобусы № 6, 18, 30, 35, 39, 44 - ост. «ПКиО «Березовая роща»

5. Каток в «Центральном парке»

Адрес: ул. Мичурина, 8

Время работы: пн. с 17.00 до 22.00; вт. - вс. с 11.00 до 22.00 (откроется 1 декабря)

Стоимость: со своими коньками - вход свободный

Как добраться

Метро - «Площадь Ленина»

Автобусы № 5, 8, 13, 18, 21, 28, 32, 54, 75, 97, 98 - ост. «Дом Ленина»

Автобус № 95 - ост. «Стадион «Спартак»

Троллейбусы № 5, 13, 29, 36 - ост. «Дом Ленина»

6. Каток «Сибирь-Хоккайдо»

Адрес: ул. Шевченко, 28/1, напротив ТРЦ «Аура»

Время работы: ежедневно с 17.00 до 23.00 (откроется с 1 декабря)

Стоимость: со своими коньками – 100 рублей без ограничений

Дети до 10 лет – бесплатно

-прокат коньков 150 руб./час

-дети до 10 лет- 100 руб./час

-студентам во вторник – 100 руб./час

Как добраться

Метро - «Октябрьская»

Автобусы № 5, 18, 75, 97, 98, 258ж - ост. «Метро Октябрьская»

Троллейбусы № 5, 10, 29, 36 - ост. «Метро Октябрьская»

Маршрутки: № 8, 16, 44а, 45 – «Метро Октябрьская»

Небольшие хоккейные коробки разбросаны по всему городу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕДОВЫЕ КОРОБКИ ВО ДВОРАХ

Городские ледовые коробки содержит МАУ «Стадион» и они являются бесплатными для катания. Время работы каждой коробки зависит от наличия освещения, вплоть до 22:00

Самая маленькая хоккейная коробка 9х23 метра расположена ул. Гоголя, 17

Стандартные хоккейные коробки от 20х40 метров и больше по адресам: ул. Олеко Дундича, 27/2, ул. Учительская, 19/3, ул. Кропоткина, 134, ул. Магаданская, 3, ул. Лебедевского, 2, ул. Толбухина, 25, ул. Челюскинцев, 36/1, ул. Серебренниковская, 2/1, ул. Ленинградская, 147, ул. Выборная, 89, ул. Большевистская, 163, ул. Большевистская, 26, ул. Бориса Богаткова, 194/3, ул. Часовая, 25, ул. Экваторная, 2, ул. Широкая, 135, ул. Полевая, 8/1, ул. Звездная, 11, ул. Беловежская, 12, ул. Бурденко, 22, ул. Вертковская, 19, ул. Водозабор, 5-6, ул. Зорге, 33, ул. Зорге, 211, ул. Комсомольская, 33, ул. Палласа, 39, ул. Сибиряков Гвардейцев, 60 и так далее.