«Гнет железо и лазит через заборы»: жители коттеджного поселка засудили молодую маму за сломанную калитку

В одном из мировых судов Новосибирска вынесли приговор жительнице коттеджного поселка ДНТ «Аэрофлот-2». Ей нужно выплатить ущерб за сломанную калитку – 10 тысяч 842 рубля. По одной из версий молодая мама с маленьким ребенком отогнула профлист на 90 градусов и перелезла через забор. Сибирячка полностью опровергает обвинения. По ее словам, калитка уже давно была сломана. Кто же испортил имущество ДНТ, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Видно, что женщина звонила дежурным. Фото: личный архив.

СНАЧАЛА БЫЛИ ДОЛГИ ЗА «КОММУНАЛКУ»

Марина Соколова (имена героев изменены) несколько лет назад приобрела участок в ДНТ «Аэрофлот-2». Участницей общества становится, не хотела, поэтому решила заключить с дачным товариществом особый договор.

- Мне платить за воду, свет и прочее не нужно, у меня это отдельно проведено. По договору, который мы заключили, я должна платить только за детскую площадку, освещение на улицах и дороги, - объяснила корреспонденту КП-Новосибирск Марина.

У председателя ДНТ «Аэрофлот» Валентины Павловны свое мнение на этот счет.

- Согласно новому федеральному закону 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества» она обязана платить наравне со всеми, потому что правки внесены такие, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Валентина Павловна. – Сумма фиксированная.

Жители дачного кооператива косо поглядывают на Марину, считают ее вредной женщиной. Сибиряки рассказывают – ее мама переписала на дочку дом, чтобы уклониться от уже накопленных долгов.

На этой почве и произошли первые судебные тяжбы между ДНТ и Мариной. По словам молодой мамы, этот суд дачники ей проиграли. Вот и решили действовать с другой стороны, подав заявление из-за якобы ей сломанной калитки.

Председатель ДНТ опровергает это. Говорит, что и тогда суд был на стороне дачников. Но Марина стоит на своем:

- Эту калитку несчастную кто уже только не ломал. Постоянно мальчишки местные ее пинали, чтобы друг к другу на территорию попасть, - продолжает спорить молодая мама.

Скриншот, во сколько отправили видео. Фото: личный архив.

«ОТГИБАЛА И ЛЕЗЛА»

История с калиткой произошла в ноябре прошлого года. Марина рассказывает ее так: везла коляску с маленьким ребенком в садик, а сама спешила на работу. По ее словам лист, когда она подошла к калитке, она уже была отогнут, из-за чего открыть ключом дверь было невозможно.

-Это было в 9 часов утра. Я все сняла на видео и отправила одному из участников правления ДНТ. После позвонила дежурным, они мне открывать отказались. Сказали, чтобы я делала сама, что хочу, - вспоминает сибирячка. – Если бы калитка открывалась наружу, я бы без проблем вышла, а тут другая ситуация. Ее на себя тянуть нужно, отогнутый профлист поросту не давал мне выйти.

Женщине пришлось идти на радикальные меры. Она сложила коляску, взяла на руки ребенка и полезла в эту щель.

Как утверждают в дачном сообществе, был свидетель, который видел, как Марина собственными руками загибала профлист и пролазила через него.

- Это видел один из членов нашего правления - женщина. Она как раз снег чистила возле своей ограды, она и сняла на фото весь процесс преодоления преграды. На кадрах видно, что калитка целая была, - объясняет свою позицию председатель ДНТ. – Марина шла в магазин, а не в детский сад. Она тогда в декрете была, какая работа?

Женщина с фотокамерой сразу же позвонила коллегам и сообщила про страшное нарушение. Калитку пришлось ремонтировать ДНТ «Аэрофлот-2» за общий счет. В этот раз установили антивандальную конструкцию.

Теперь Марине, согласно решению суда придется выплатить дачному товариществу 10 тысяч 842 рубля. С таким решением представителей фемиды сибирячка не согласна.

- Я пода апелляцию, буду обжаловать приговор. Я ничего не ломала, меня оболгали, еще и пальцем теперь будут в меня тыкать, - говорит Марина.

Уважаемые читатели, а вы как думаете. Есть ли виновные в этой ситуации и как можно было бы решить конфликт мирным путем?