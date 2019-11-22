2019-11-22T17:13:05+03:00
Звезды

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Архип Глушко недолго был одинок после разрыва с Марией Слугиной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Наташа Королева.Певица Наташа Королева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Месяц назад стало известно о том, что сын Наташи Королевой расстался с Марией Слугиной. Поговаривают, что 17-летний Архип Глушко бросил бывшую участницу "Дома-2" из-за измены. Однако молодой человек недолго пребывал в одиночестве. На днях он появился на публике с новой пассией.

В Москве прошла премьера фильма "Конец сезона" режиссера Константина Худякова. Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой. Архип Глушко в последнее время возмужал и теперь выглядит очень брутально. Компанию ему составила симпатичная блондинка.

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Лиза
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Как удалось выяснить ушлым светским хроникерам, избранницей звездного наследника стала дочь Марины Наринской - концертного директора Наташи Королевой.

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Лиза и Архип
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Официально пока Архип не сообщал об отношениях с Лизой. Оно и понятно, пара только начала встречаться. Но, судя по всему, молодые люди везде появляются вместе. Лиза ходит на свидания к Архипу.

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Стоит отметить, что после расставания с Марией Слугиной сын Наташи Королевой удалил из блога все фотографии и видео с бывшей возлюбленной. А вот Слугина не стала этого делать. В аккаунте модели по сей день можно увидеть снимки, на которых она запечатлена с молодым человеком и его именитыми родителями - певицей Наташей Королевой и стриптизером Сергеем Глушко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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