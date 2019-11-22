2019-11-22T15:49:06+03:00
Звезды

"Никогда такого не пожелаю никому": Наталья Сенчукова рассказала об измене Виктора Рыбина

Супруги знакомы почти 30 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наталья Сенчукова впервые на всю страну рассказала о том, как Виктор Рыбин изменял второй жене с нейНаталья Сенчукова впервые на всю страну рассказала о том, как Виктор Рыбин изменял второй жене с нейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги счастливы в браке 20 лет, а знают друг друга и того больше. Более того, артисты много лет назад повенчались. Однако по сей день они чувствуют вину за измену.

Наталья Сенчукова впервые на всю страну рассказала о том, как Виктор Рыбин изменял второй жене с ней. Певица заявила, что в тот момент ничего не могла поделать, так сильно она влюбилась в музыканта. "Радоваться, когда мы стали жить вместе, было бы неправильно. Никогда такого не пожелаю никому. С любым такое может случиться. Мы не могли расстаться", - заявила артистка в эфире программы "Судьба человека".

Певица по сей день чувствует свою вину перед бывшей женой Виктора Рыбина: "Мы причинили Лене большое горе... В какой-то момент я уходила, но в итоге вернулась".

nsenchukova_officialnsenchukova_official
"Судьба человека" с Борисом Корчевниковым!
1796 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам Сенчуковой, она познакомилась с бывшей женой Рыбина в 1997 году. "На этом настоял Витя. Сейчас мы, конечно, не подруги, но у нас нормальные отношения. Их дочь Маша стала для меня, как родная", - заверила исполнительница.

В свою очередь, солист группы "Дюна" сообщил, что влюбился в Сенчукову с первого взгляда. "Мы познакомились в 1990 году на концерте. Год чувство к Наташе росло и не утихало. Я влюбился в нее сразу, как увидел. Она была почти без одежды, в прозрачном чем-то. Это были какие-то инстинкты мужские. Она тогда только закончила хореографическое училище и с кем-то выступала в паре. Это была любовь. Прямо сразу".

Певец взял номер Сенчуковой и стал с ней созваниваться. Когда они стали встречаться, Рыбин сразу сказал, что у него есть жена и ребенок. С тех пор они вместе и все свое свободное время посвящают друг другу и детям.

Кроме того, Рыбин заявил, что снова лечится от рака кожи. Новообразование появилось на макушке. "Ничего страшного, все под контролем", - успокоил он Бориса Корчевникова. Несмотря на поставленный диагноз, Виктор не боится говорить о смерти и даже распланировал собственные похороны: "Я почетный житель Долгопрудного, поэтому меня должны бесплатно похоронить. Поэтому я спокоен за семью".

Отметим, в 1999 году у пары родился сын Василий. До отношений с Натальей музыкант дважды был женат. Во втором браке у певца родилась дочь. Несмотря на семейный разлад, Мария, который сейчас 26 лет, смогла сохранить теплые отношения с отцом, а также подружилась с мачехой. В эфире программы "Когда все дома" девушка рассказала, что отец всегда был рядом. Сейчас Мария Рыбина уже окончила институт и работает в полиции офицером.

Как писал сайт kp.ru, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в 2018 году в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на всю страну признались в том, что оба больны раком. Первой заболела Наталья, а затем эта же болезнь проявилась и у Виктора. Они прошли курс лучевой терапии. Тот диагноз, который поставили ей и ее супругу Виктору Рыбину - базально-клеточный рак кожи, оказался излечим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Ужас какой»: бродячие собаки напали на девочку рядом со школой в Новосибирске
В Новосибирске выбрали «Человека года»
«Учитель отвлекся, дети прыгали через козла»: директор школы прокомментировал скандал с избиением третьеклассницы
Не досмотрел матч: хоккейного фаната арестовали судебные приставы
Альфонс уговорил сибирячку взять кредит, а потом сбежал и слил ее откровенные фото в соцсети
Новосибирцам предлагают стать добрее в #ЩедрыйВторник
Сибирячка улетела с шоссе на крытую парковку и врезалась в столб
В Пашино на балконе нашли мертвого мужчину
«В руках у них был нож»: ночью мать с младенцем грабили, а она притворялась, что спит
«Душила и била головой об стену»: 9-летнюю девочку на уроке физкультуры покалечила ее одноклассница
Сам виноват? Упавший с крыши снег разбил окно на джипе сибиряка
На трассе под Новосибирском замерз автобус с 54 пассажирами
«Жуть! Вся в соплях»: сибиряк испугался рыбу-мутанта, которую выловил из реки
«Поставил в угол, а он застрял»: откровенный пост отца, наказавшего сына, взбудоражил интернет
Сибирячки на маленьком авто улетели в кювет
«Из-за таких и ужесточают медосмотр!»: в Новосибирске иномарка уходила от погони и опрокинулась в овраг
«Это опечатка?»: в соцсетях затравили сибирячку, которая покрасила волосы в розовый цвет за 27 тысяч рублей
«Он на праздники запасается»: соцсети позабавил воришка, который украл элитный алкоголь на 13 тысяч рублей
«Ужас, как так»: сибирячка сожгла пальцы обычным средством для снятия лака
«Плачу, такое унижение»: беременная невеста просит совета, как поступить с женихом-предателем
Его узнали в Барнауле: новосибирский альфонс оказался вором и мошенником
Новосибирский коллекционер хранит французское ружье 1777 года