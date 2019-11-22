"Никогда такого не пожелаю никому": Наталья Сенчукова рассказала об измене Виктора Рыбина

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги счастливы в браке 20 лет, а знают друг друга и того больше. Более того, артисты много лет назад повенчались. Однако по сей день они чувствуют вину за измену.

Наталья Сенчукова впервые на всю страну рассказала о том, как Виктор Рыбин изменял второй жене с ней. Певица заявила, что в тот момент ничего не могла поделать, так сильно она влюбилась в музыканта. "Радоваться, когда мы стали жить вместе, было бы неправильно. Никогда такого не пожелаю никому. С любым такое может случиться. Мы не могли расстаться", - заявила артистка в эфире программы "Судьба человека".

Певица по сей день чувствует свою вину перед бывшей женой Виктора Рыбина: "Мы причинили Лене большое горе... В какой-то момент я уходила, но в итоге вернулась".

nsenchukova_official "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым!

По словам Сенчуковой, она познакомилась с бывшей женой Рыбина в 1997 году. "На этом настоял Витя. Сейчас мы, конечно, не подруги, но у нас нормальные отношения. Их дочь Маша стала для меня, как родная", - заверила исполнительница.

В свою очередь, солист группы "Дюна" сообщил, что влюбился в Сенчукову с первого взгляда. "Мы познакомились в 1990 году на концерте. Год чувство к Наташе росло и не утихало. Я влюбился в нее сразу, как увидел. Она была почти без одежды, в прозрачном чем-то. Это были какие-то инстинкты мужские. Она тогда только закончила хореографическое училище и с кем-то выступала в паре. Это была любовь. Прямо сразу".

Певец взял номер Сенчуковой и стал с ней созваниваться. Когда они стали встречаться, Рыбин сразу сказал, что у него есть жена и ребенок. С тех пор они вместе и все свое свободное время посвящают друг другу и детям.

Кроме того, Рыбин заявил, что снова лечится от рака кожи. Новообразование появилось на макушке. "Ничего страшного, все под контролем", - успокоил он Бориса Корчевникова. Несмотря на поставленный диагноз, Виктор не боится говорить о смерти и даже распланировал собственные похороны: "Я почетный житель Долгопрудного, поэтому меня должны бесплатно похоронить. Поэтому я спокоен за семью".

Отметим, в 1999 году у пары родился сын Василий. До отношений с Натальей музыкант дважды был женат. Во втором браке у певца родилась дочь. Несмотря на семейный разлад, Мария, который сейчас 26 лет, смогла сохранить теплые отношения с отцом, а также подружилась с мачехой. В эфире программы "Когда все дома" девушка рассказала, что отец всегда был рядом. Сейчас Мария Рыбина уже окончила институт и работает в полиции офицером.

Как писал сайт kp.ru, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в 2018 году в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на всю страну признались в том, что оба больны раком. Первой заболела Наталья, а затем эта же болезнь проявилась и у Виктора. Они прошли курс лучевой терапии. Тот диагноз, который поставили ей и ее супругу Виктору Рыбину - базально-клеточный рак кожи, оказался излечим.