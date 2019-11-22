"Дом престарелых ей обеспечен": Сябитова о печальной участи Собчак

Розу Сябитову все россияне знают как главную сваху страны. Энергичная телеведущая может устроить счастье любого. Она часто дает совет девушкам и женщинам, которые обращаются к ней за помощью, чтобы наладить свою личную жизнь. 57-летняя звезда готова помочь и знаменитостям.

Роза Сябитова впервые высказалась о скандальной свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. "Я как сваха объясняю молодоженам, что у свадьбы такой корень, как и у слова «святой». Это святое дело. Свадьба - это не день для двоих, а серьезный ритуал. Это вам не гавайская вечеринка. И конечно, все в свадьбе Собчак с этой точки зрения было сделано неправильно", - заявила сваха..

Она уверена, что Ксении стоит задуматься о своих близких и ребенке, который, возможно, однажды предъявит ей претензии за весь этот цирк. "Эти претензии могут быть не устного характера, а вполне реального. Думаю, что дом престарелых, пусть и комфортабельный, ей обеспечен. Тут даже не надо быть ясновидящей", - цитирует Сябитову Собеседник.Ru.

xenia_sobchak Ксения Собчак

Роза считает, что Константин Богомолов не тот, кто нужен Ксении. "Мы живем в мужском обществе. Мужчина несет ответственность за то, что глобально происходит в нашем обществе. А Ксения своим поведением подрывает многие устои... Умная, талантливая, а гребет не туда и не с теми", - заключила Сябитова.

Напомним, с момента шумной и скандальной свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова прошло два месяца. Публика жарко обсуждала не только поездку молодоженов в катафалке, но и развратный танец невесты на банкете, с которого сбежали родители жениха. Собчак устроила эротические танцы под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Невеста в черном купальнике и с красной подвязкой шокировала дорогих гостей не только видом, но и телодвижениями. В окружении полуголых мужчин и красавцев в костюмах монашек телеведущая показала всю свою гибкость. Когда танцоры сбросили с себя мантии, то остались на шпильках, в кожаных штанах и портупеях. При этом, самые пикантные моменты танца сопровождали характерные звуки. А в конце номера невеста на четвереньках, изображая кошечку, подползла к краю сцены, бросая взгляды в толпу и на камеру.