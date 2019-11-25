Батюшки играют и забивают: святые отцы сыграли в футбол в Новосибирске

В новосибирском спортивном комплексе «Заря» зрелищный футбол показали семинаристы и священнослужители храмов и церквей епархий.

Игроки практически ничем не отличаются от обычных футболистов. Но сама игра все-таки была особенной. Перед началом матча участники собрались на поле и прочитали молитву. С Божьей помощью играть легче.

Всего в матче боролись семь команд. От столицы Сибири были сформированы команды Новосибирской и Искитимской епархий, также к нам приехали команды из Кузбасской митрополии, молодежного отдела Кемеровской епархии, Омской, Томской и Каинской епархий.

По словам руководителя спортивного отдела Новосибирской епархии отца Бориса Левитана, раньше турнир был международный - приезжали батюшки из Казахстана.

Участники турнира.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

- В прошлый раз они выступили не очень удачно. Наверное, поэтому решили больше не экспериментировать и не отправляться в далекий путь, - предположил отец Борис в интервью «КП» - Новосибирск». - Четыре года в турнире участвовала команда из Санкт-Петербурга, но в этом году приехать не смогла.

Во время игры батюшки ведут себя как миряне. Напряженные лица, эмоции - как в игре без азарта? На спортсменах - шорты, футболки, кроссовки. Однако капитаны команд, они же тренеры, были одеты в привычные рясы. На поле в них, естественно, не выходили. Корреспондент улучил минутку и поговорил во время перерыва с одним из игроков.

- Я занимаюсь футболом с 10 лет. Сейчас мы нигде не тренируемся, но ноги все помнят, - рассказал «КП» - Новосибирск» Дмитрий Еременко - игрок Новосибирской епархии. - В нашем турнире есть своя особенность - мы читаем молитву, а в остальном все обычно.

Дмитрий рассказывает, эмоции на поле захватывают, но не сквернословить во время игры помогает самоконтроль. Кстати, мы заметили, что во время матча не у всех игроков на шее были крестики. Отец Борис уверен, что наличие священных принадлежностей не всегда важно - главное, чтобы Бог был у человека в душе.