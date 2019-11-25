2019-11-25T13:33:33+03:00
Умные вещи

Tele2 покажет город будущего с 5G на Тверской

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую зону «Город будущего» в 5G Hub на улице Тверской, в центре Москвы. С помощью технологий виртуальной реальности оператор показывает, как стандарт 5G изменит городскую среду
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Посетители зоны увидят, как технологии пятого поколения связи трансформируют транспорт, медицину и безопасность в городе.Посетители зоны увидят, как технологии пятого поколения связи трансформируют транспорт, медицину и безопасность в городе.
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Tele2 запустила зону «Город будущего» во флагманском салоне по адресу: улица Тверская, 25/9. Посетители 5G Hub могут увидеть, как новейшая технология изменит привычные объекты и улучшит качество жизни горожан. Чтобы увидеть новую реальность, надо навести смартфон или планшет с предустановленным ПО на размещенный в салоне маркер. При наведении экрана на специальную метку перед глазами пользователя будут возникать «живые» сцены. Они покажут новую Москву после коммерческого запуска сетей 5G и массового распространения технологии.

Минимальная задержка передачи данных, высокие скорости и большая емкость, характерные для 5G, будут способствовать использованию дронов в целях безопасности, оказания экстренной медицинской помощи и в сфере общественного питания. В виртуальной реальности, развернутой в салоне на Тверской, посетитель увидит, как дрон-полицейский вылетает на место происшествия при нажатии SOS на смартфоне и фиксирует вещественные доказательства. Кофе-дрон по команде доставляет клиенту горячий напиток из ближайшего кафе, а медицинский дрон устремляется на помощь пострадавшему, одновременно вызывая бригаду скорой помощи.

Зона «Город будущего» также демонстрирует, как технология 5G реформирует сферу общественного и личного транспорта. Виртуальные сцены покажут, как «умная» остановка взаимодействует со смартфоном пользователя. По его запросу она сообщит о лучшем маршруте и прибытии транспорта, поможет заказать такси, а заодно проинформирует городского жителя о наиболее интересных для него услугах. Остановка из спящего режима переходит в активный только при приближении пассажира, что позволяет экономно расходовать ресурсы города.

Представленный в 5G Hub «умный» переход анализирует пешеходный и автомобильный трафик и помогает выстроить оптимальные режимы регулировки движения для снижения пробок. Зебра появляется на проезжей части только в момент приближения пешехода, а границу между автомобилями и переходом обозначают лазерные линейки. Как только пешеход пересекает проезжую часть, светофор автоматически переключается в автомобильный режим.

Запуск 5G откроет новые возможности для использования беспилотного транспорта, прежде всего - городской техники. Сцена виртуальной реальности показывает роботизированный снегоуборщик, который работает с минимальными неудобствами для городского транспорта и автоматически останавливается перед пешеходными переходами. Данные с наземной инфраструктуры в режиме реального времени отправляются на роботизированные платформы и позволяют точно управлять техникой.

Алексей Телков, технический директор Tele2:

- При обсуждении перспектив развития 5G часто возникает вопрос: что технология даст простым пользователям? Tele2 первой в России запустила сеть 5G в своей пилотной зоне в центре Москвы и продолжила развивать проект, объясняя преимущества технологии жителям города. Мы создали рабочую демозону на Тверской, где каждый прохожий может ощутить разницу между 4G/5G и протестировать конкретные потребительские кейсы. Наш 5G Hub - это живой, развивающийся и постоянно обновляемый проект, поэтому сегодня мы открываем зону «Город будущего». Чтобы представить себе этот новый мир, не надо включать воображение - достаточно посмотреть вокруг через экран смартфона.

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