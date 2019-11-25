В Новосибирске «Единая Россия» будет советоваться с общественниками

В Москве прошел XIX съезд «Единой России».

Повестка встречи - выборы в Госдуму в 2021 году.

Председатель партии Дмитрий Медведев намерен сохранить в парламенте большинство. Как это сделать?

- Нам нужно критически оценить свой опыт. Обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня. Дать простор новым идеям, новым лицам, новым методам работы. Постараться сделать партию практически неуязвимой для политических оппонентов и открытой для каждого человека, которому нужна наша с вами поддержка, - подчеркнул Дмитрий Анатольевич.

Новосибирской области задачи председателя нужно исполнять вдвое быстрее. Ведь прежде чем состоятся думские выборы, в регионе пройдут другие кампании: голосование за депутатов Заксобрания НСО, Совета депутатов города Новосибирска, а еще - других городов и районов.

Партия прислушается к общественным активистам

Итак, что изменится в партии вообще и конкретно для жителей Новосибирской области? Об этом мы поговорили с участниками региональной делегации.

- Теперь в Генеральном совете «Единой России» будет сформировано шесть рабочих групп. Членам Генсовета, в том числе и мне, предстоит выбрать группы, в которых они будут трудиться, - говорит губернатор Новосибирской области, а теперь - и секретарь регионального отделения партии Андрей Травников. - Тематика этих групп охватывает самые актуальные вопросы, среди которых реализация национальных проектов, кадровая политика, правозащитная деятельность. Для отстаивания прав и интересов граждан «Единая Россия» готова использовать в том числе и инструменты правозащитных организаций, общественных активистов.

Общественники будут полезны не только для правовой защиты людей. Они же, как рассчитывают партийцы, помогут понять, что нужно жителям.

- Мы будем выстраивать новые формы коммуникаций с населением. Опора - на общественные организации. Нужно использовать потенциал активных граждан, которые не приняли решение о вхождении в партию, но искренне, самоотверженно работают в целях реализации интересов людей, - прокомментировал Андрей Александрович.

Решать проблемы Новосибирской области теперь проще

На съезде в Москве произошла ротация руководства партии, на треть обновился Генеральный совет.

В него вошло беспрецедентно много новосибирцев - шесть представителей. Из них двое - депутаты Александр Карелин и Виктор Игнатов - будут работать в президиуме совета.

- То, что регион так представлен в президиуме и, в частности, в Генсовете, говорит о значимости предстоящих электоральных циклов Новосибирской области для всей партии в целом. А для нас и для жителей это означает, что мы сможем в онлайн-режиме общаться с федеральным руководством, информировать о своих проблемах, делиться идеями. Режим работы настраивается настолько оперативный, насколько это возможно. Мы можем ставить вопросы, сами предлагать решение и тут же заручаться поддержкой федеральных органов, - воодушевлен Виктор Игнатов.

Депутатов и членов «Единой России» оценят по откликам жителей

Если коротко обозначить, как будет дальше меняться партия в части работы с населением, вот два акцента: открытость и подотчетность. Их в беседе с «КП» - Новосибирск» назвал депутат Александр Карелин.

- Партия должна быть доступной, чтобы обратиться к нам мог любой. Но доступность не определяется количеством приемов, которые может провести депутат Госдумы. Партия, начиная с уровня поселения, - единый механизм. И те обращения, которые на этом уровне поступают от избирателей, потом систематизируются и поступают в работу. Плюс система оценки эффективности каждого члена партии, куда входят отклики избирателей, - прокомментировал депутат и легендарный спортсмен.