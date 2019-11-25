На крыльях тепла

Среди приглашенных гостей мероприятия - известные личности, блогеры и журналисты города.

Мария Кручинина - певица, композитор, мастер sound-healing звуковой терапии, автор уникального проекта для женщин Womans Wings.

Называлось мероприятие символично: «Время расправить крылья». Название появилось не случайно. Гостям предлагалось с помощью восточных практик, медитаций и звуковой терапии выйти из состояния серых будней к состоянию «раскрытых крыльев», радости и счастья. И даже фотозона была оформлена в виде гигантских прозрачных крыльев.

Открыл вечер популярный ханг-драм музыкант, DJ, путешественник Антон Santosh (Красноярск).

Гости приятно провели время за непринужденными беседами, дискуссиями, поучаствовали в интересных конкурсах и получили призы от партнеров. Никого не оставила равнодушным необыкновенная атмосфера вечера: великолепная музыка от Дмитрия Дона, танцы и вдохновляющая фотовыставка с одноименным названием «Время расправить крылья». По словам певицы Марии Кручининой, целью особенного вечера было создать атмосферу сотворчества талантливых людей, сочетающего в себе все грани искусства: живопись, музыку и танцы.

Также гости смогли оценить технику философской живописи Марии Марченковой и приобрести понравившуюся картину.

- Я испытывала ощущение теплоты, наполненности, окрыленности. Конечно, нужно обязательно проводить такие вечера. Людям хочется душевных мероприятий, куда можно прийти, чем-то наполниться - и выйти в другом состоянии. В Новосибирске подобных мест почти нет. Для многих наш вечер стал просто откровением, - поделилась впечатлением Мария Кручинина.

Кульминацией вечера стала презентация нового клипа певицы.

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