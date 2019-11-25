Новосибирские студенты стажируются в Южной Корее, Китае и Германии

Студентам факультета гуманитарного образования НГТУ во многом повезло: и огромная библиотека, и стажировки за рубежом, и перспективы в карьере. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель декана ФГО Татьяна Дегтярева.

- Гуманитарное образование дают многие вузы. Татьяна Николаевна, в чем преимущество такого образования в НГТУ - вузе с техническим профилем? И нет ли парадокса в таком симбиозе?

- Для нас это не парадокс - скорее, закономерность. В 1990 году, когда проходила реформа высших учебных заведений и институты стремились получить статус университетов, необходимо было усилить гуманитарную составляющую. Приказом ректора тогда и был создан факультет гуманитарного образования. Цель его создания заключалась в том, чтобы он обслуживал инженерные факультеты.

Уже через семь лет мы открыли самостоятельный набор на направление «филология», а сейчас ведем подготовку по пяти направлениям и трем ступеням образования: бакалавриат, магистратура и аспирантура. У нас классический набор языковых, лингвистических и социально-гуманитарных направлений: «лингвистика», «зарубежное регионоведение», «психология», «социология», «филология».

Почему к нам приходят студенты? Наверное, потому что мы действительно доказали на рынке труда и образования, что готовим востребованных специалистов. В последнем рейтинге предпринимательских вузов, который опубликовал аналитический центр «Эксперт», мы заняли 15-е место из 39 российских вузов, обойдя известные томские вузы и Новосибирский государственный университет. А рейтинг был составлен на основе экспертизы работодателей. Так что диплом выпускника НГТУ имеет достаточно высокую значимость.

Для того чтобы подготовить качественного специалиста в области социально-гуманитарного образования, необходима очень хорошая, мощная библиотека, и у нас такая библиотека есть. Это тоже наше преимущество. Библиотека новая, с потрясающими фондами.

Конечно же, при подготовке качественного специалиста нельзя обойтись без сильного профессорско-преподавательского состава, у нас работают очень интересные преподаватели.

ФГО - самый крупный факультет в вузе, у нас есть контрактные места, и порядка 150 мест - бюджетные.

- Не могли бы вы рассказать о бюджетных местах подробнее?

- На все направления магистратуры мы получаем 8 - 10 бюджетных мест. В магистратуру может поступить только выпускник с дипломом бакалавра, бюджетные места есть на все направления подготовки. В 2020 году будет выделено порядка 10 мест на бакалавриат по направлению «психология». Мы впервые за 30 лет получили бюджетные места на это направление. А более точная и подробная информация есть на сайте НГТУ в разделе «Абитуриенты», там можно посмотреть план набора на 2020 год.

- Кстати, знаю, что на сайте НГТУ также есть раздел, посвященный выпускникам, которые рассказывают о своем трудоустройстве.

- Говорить о выпускниках я могу бесконечно, но самым ярким и успешным примером является мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, выпускник технического факультета НЭТИ. Вице-мэр Артем Скатов - выпускник факультета гуманитарного образования по направлению «реклама и связи с общественностью». А еще наши выпускники работают, например, в консульствах и даже в «Сколково».

- Проходят ли ваши студенты практику?

- Мы переходим к новым образовательным стандартам, сейчас много внимания уделяется практикам, по учебным планам их от четырех до пяти. Наши студенты ее проходят во многих местах, начиная с НГТУ - медиацентра «Еж-медиа» и заканчивая мэрией Новосибирска, областной администрацией, средствами массовой информации. Также у наших студентов есть прекрасная возможность стажироваться за границей. Занимаются в китайских университетах, университетах Южной Кореи, в Германии, в Польше, и это очень хороший трамплин для начала успешной профессиональной деятельности.

- Татьяна Николаевна, дайте какой-нибудь элементарный совет тем, кто собирается поступать на факультет гуманитарного образования в 2020 году.

- Уважаемые потенциальные абитуриенты, не скупитесь на количество выбранных на ЕГЭ предметов, выбирайте максимальное количество ЕГЭ. А посмотреть перечень экзаменов на гуманитарные направления можно на сайте НГТУ.