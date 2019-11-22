«Она умерла в больничном лифте»: сибирячка обвинила врачей в смерти матери

Валентина Коростелева из Искитима почти полгода назад потеряла мать и до сих пор пытается добиться правды от врачей. Девушка вспоминает о трагедии со слезами, она рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, с чего началась черная полоса в жизни ее семьи.

«МЕСЯЦ ХОДИЛА ПО ТЕРАПЕВТАМ»

Марина Коростелева работала в Искитиме продавцом, ей было 45 лет, особых проблем со здоровьем не испытывала. Брала сверхурочные, вырастила двух дочерей, стала бабушкой.

Женщина отметила юбилей, поменяла паспорт и отправилась на обязательную диспансеризацию в конце февраля. Врачи послали ее на УЗИ в Бердск, обследование показало повышенное давление и присутствие камня в левой почке. После этого началось хождение по терапевтам. К урологу в Искитимскую горбольницу удалось попасть только в марте. Тот дал направление на обследование в НИИТО.

- Те врачи сказали установить маме нефростому, это трубочка с мешочком для оттока жидкости из организма. Видимо, это нужно было сделать, так как почки сами уже не справлялись. Нефростому поставили, а в начале мая обозначились еще проблемы с сердцем, - вспоминает дочь Марины Валентина. По словам дочери, маму должны были положить в стационар, но почему-то отправили домой, а операцию перенесли из-за плохих анализов на три - пять дней.

- Уролог выписал антибиотик. Мама начала его принимать, и состояние резко ухудшилось, появилась сильная одышка и боли. В инструкции к препарату мы обнаружили, что он противопоказан больным с проблемами почек, - рассказывает Валентина.

28 мая женщине стало хуже, ее привезли в больницу - там было записано, что она якобы уже находится в стационаре.

Дочка Марины - Валентина - не верит врачам. Фото: предоставлено семьей.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

- 31 мая маме сделали капельницу, провели два рентгена, но лечение не назначили. Я пригрозила заведующему терапевтическим отделением жалобой на бездействие, в ответ он наорал на меня: «Кто ты такая, чтобы жаловаться!», - недоумевает девушка.

Утром у Марины была сильная одышка, затем она поспала, поговорила с родными - казалось, ничего не предвещало беды.

- Днем 1 июня мама позвонила в последний раз. Сказала, что ей плохо, и попросила привезти апельсинового сока. Мы стали собираться к ней и пошли на автобус, а в 15.07 от соседки по палате пришла SMS, что маму забрали в реанимацию. Через 15 минут мы были в больнице - хирург вышел и сказал, что мамы больше нет, - вспоминает Валентина Коростелева.

Дочь погибшей обвиняет врачей в халатности и подтасовке данных. Говорит, врачи записали, что мама еще с 9.20 лежала в реанимации. Хотя это не так, ведь дочь разговаривала с ней днем. По версии Валентины, маме стало плохо после телефонного разговора.

- Пациентки из той же палаты 15 минут жали на кнопку экстренного вызова, пока не пришли медики. Неторопливые сотрудники больницы заставили 45-летнюю женщину саму раздеться и лечь на кушетку прямо во время приступа сильной одышки. Мама тогда сильно ударилась затылком о батарею. Я думаю, что маму даже не успели поднять в реанимацию - она скончалась в лифте, - говорит Валентина.

Девушка решила, что разоблачит врачебные ошибки. Перед похоронами Валентина заказала независимую судмедэкспертизу в бюро МСЭ и подала заявление в межрайонный отдел Следственного комитета.

Врачи назвали причиной смерти атеросклеротическую болезнь сердца в сочетании с отеком легких и отеком мозга. Дочь погибшей это насторожило, так как мама всегда чувствовала себя здоровой, а история болезни Марины Коростелевой исчезла после ее смерти и появилась только месяц спустя.

- Мама редко болела и не имела плохой наследственности, была спокойной семейной женщиной, чуждой вредным привычкам. Все знали ее как очень отзывчивого, ласкового человека. Она не заслужила быть жертвой нашей медицины и оказаться залеченной до смерти, - считает Валентина Коростелева.

В Следственном комитете уже пытались закрыть дело в конце августа - дочь обратилась в прокуратуру, и расследование возобновили. Ведомство назначило повторную экспертизу, но пока вина врачей не доказана.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования этого дела.