Отомстил за караоке: бизнесмен расстрелял соседа-айтишника в упор, но его не накажут

Евгений Шатилов оказался на операционном столе в день своего рождения: парня в упор расстрелял сосед снизу - Сергей Непомнящий. Врачи боролись за Женю больше недели: две пули пробили кишечник, одна застряла в боку. Три операции, 10 дней в реанимации - родители сходили с ума от неизвестности.

- Я думал, это конец. Он лежал весь в трубках: они были в носу, в животе - везде, - описывает отец Евгения - Владимир Шатилов. - Я был уверен, что мы накажем того, кто это сделал. Но в итоге судят не стрелка, а моего сына!

Как такое могло произойти и при чем тут громкое дело об убийстве школьницы Карины Залесовой - в материале КП-Новосибирск.

Парень пережил несколько операций, но виновных в этом, оказывается, нет. Фото: предоставлено Евгением Шатиловым.

ВЕРСИЯ АЙТИШНИКА: КТО-ТО ВЫКЛЮЧИЛ МУЗЫКУ И СВЕТ

У соседей не сложились отношения с первой встречи. Непомнящий в Сибири не так давно - бросил бизнес в Чите, купил «однушку» в спальном районе Новосибирска, переехал с женой и пасынком. Мужчине 48 лет - возраст, когда хочется тишины и покоя. Сосед сверху - молодой. И шумный. Айтишнику Евгению Шатилову 35 лет, работает в банке, любит музыку и караоке.

- Постоянно были придирки, что у меня музыка громко играет. Хотя как - громко? Ну, включен телевизор, фоном какие-то клипы идут… Потом еще была претензия, что я бросаю бычки ему на балкон. Хотя наш дом 10-этажный, а я показывал соседу, что у меня есть пепельница, это кто-то другой мусорит, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Шатилов.

Ссора соседей несколько раз заканчивалась вызовом полиции. Например, в Рождество наряд приезжал дважды: Непомнящий все жаловался на одно и то же - музыку.

- Я неоднократно писал на него заявления в полицию, - говорит Непомнящий. - Поэтому все и произошло!

Коридор, в котором нашли пули. Фото: предоставлено Евгением Шатиловым.

А произошло все в день рождения Евгения в 2018 году. В квартире собралась большая компания - 12 человек, некоторые были с детьми. Гости засиделись до полуночи. Кому-то пришла идея попеть караоке, стали включать аппаратуру, но свет вдруг погас.

- Я босиком выскочил на лестничную клетку. Увидел, что щиток открыт, а вниз по ступенькам спускается сосед. Я побежал за ним, - вспоминает Евгений.

Женя говорит: когда добежал до квартиры, дверь уже была заперта. Он постучал. Сосед открыл.

- И без лишних предисловий ударил меня в лицо, потом схватил с тумбочки пистолет. Стрелял в упор! У него ПМ, травмат, и он его будто для меня приготовил, - продолжает Евгений. - Я рухнул прямо там, в коридоре подъезда, отключился. Потом уже друзья рассказывали, что, услышав выстрелы, побежали меня искать. Спустились этажом ниже, и в них тоже стали стрелять. Другу пуля попала в ногу. То есть ранил сосед не только меня.

Майка Шатилова, в которой он был в момент ссоры с соседом. Фото: предоставлено Евгением Шатиловым.

ВЕРСИЯ БИЗНЕСМЕНА: СТРЕЛЯЛ С ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА, ПЫТАЛСЯ БИТЬ ПО НОГАМ

Непомнящий рассказывает совершенно другую историю. В тот вечер соседи снова шумели. Играла музыка. Жена бизнесмена набрала телефон Евгения - сделать замечание.

- Я сто раз рассказывал следователям, как было на самом деле, - кипятится Непомнящий. - Еще журналистам теперь это пересказывать? Читайте уголовное дело!\

Хорошо, читаем показания бизнесмена дословно, как он проснулся ночью от стука в дверь:

«Весь вечер у соседа было громко и шумно, слышно было, как гуляет компания людей. Я никуда не звонил и из квартиры не выходил. Внезапно в квартиру начали стучать. Я надел на себя майку и, оставаясь в майке и трусах, сразу открыл двери. Я в дверной глазок не смотрел, и кто стучит, не спрашивал. Как только я открыл дверь, то увидел, что стоит сосед с верхнего этажа, и рядом сзади двое не знакомых мне молодых людей. Я ничего не успел сказать и спросить, когда сосед нанес мне сразу один удар кулаком в лицо».

Так выглядела квартира внутри. Экспертиза показала, что кровь на полу принадлежит Непомнящему: во время потасовки он наступил ногой на вазу. Фото: предоставлено Евгением Шатиловым

Непомнящий настаивает: парни вели себя как отморозки. Влетели в квартиру, начали его пинать. На шум выбежала жена. Досталось и ей: «Я видел, как мою жену ударил парень с лысиной. Она отлетела от удара в угол коридора».

По словам Непомнящего, все происходило в темном коридоре его квартиры - он даже свет не успел включить. Но это не помешало ему нащупать в сумке, которая лежала в тамбуре, свой травмат: «Сделал предупредительный выстрел вверх, в потолок. Они еще сильнее начали бить меня. Стрелял с положения лежа. Пытался бить по ногам».

- У вас всегда наготове в сумке пистолет? - спрашиваю его.

- Да, я без него на улицу не выхожу, он у меня в сумке лежит.

- Вы свет соседям выключали?

- Что за глупый вопрос! Нет конечно.

- А зачем тогда к вам спустился сосед с друзьями?

- Вот у него и спросите.

Пистолет, из которого стрелял Непомнящий. Фото: предоставлено Евгением Шатиловым.

ВСЕ ЗАБЫЛИ НОМЕР ПОЛИЦИИ?

Кто говорит правду, могли бы помочь разобраться полицейские. Но они в этом деле сработали странно. Трогал ли Непомнящий соседский щиток, так и осталось невыясненным - отпечатки не снимали. Хотя Шатилов об этом просил даже письменно.

Если конфликт случился все-таки в квартире, как говорит бизнесмен, то там должны были найти кровь Шатилова, ведь тому прострелили живот.

- Экспертиза показала, что моя кровь была только на лестничной площадке. Я в квартиру к соседу не заходил, - говорит айтишник.

Но в СКР отказались возбуждать уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», посчитав, что Непомнящий оборонялся, то есть имел право стрелять, если к нему в квартиру вломились. А вот против Шатилова, наоборот, возбудили уголовное дело - «Нарушение неприкосновенности жилища». Понятно, что несудимого парня с чистой биографией вряд ли посадят в тюрьму, но даже условная судимость может попортить жизнь.

- Я работаю в банке. У нас там особый допуск, судимых не берут, - приводит пример Шатилов.

Есть и еще одна нестыковка в этой истории. В ней всплыла фамилия из другого громкого уголовного дела - об убийстве школьницы Карины Залесовой. С девочкой в коттедже расправился сын бизнесмена, взрослые долго тянули с вызовом «Скорой» и полиции. В итоге полицейских вызывал друг отца - начальник службы безопасности Дмитрий Лейхтлинг, в прошлом он сам милиционер, служил в уголовном розыске. Как потом безобразно шла работа с важными уликами, а убийцу пытались всячески обелить, «Комсомолка» писала неоднократно. В этот раз сотрудников МВД вызывал тоже Лейхтлинг.

Непомнящий, который до этого вызывал полицейских несколько раз, на допросах говорил: «Я забыл, как набирать с мобильника 02».

- Лейхтлинг живет в нашем доме, он хороший знакомый Непомнящего, - объясняет Шатилов. - И то, как отнеслись к уликам, я считаю, отчасти его «заслуга». Иначе почему судят меня, а с человека, который ранил двоих, сняли все обвинения? У меня просто нет объяснения… За 17 дней, которые я провел в больнице, полиция ко мне ни разу не приходила. Хотя врачи должны были просигнализировать в МВД о ранении. И там должны были начать проверку. Мне откровенно говорят, что у правоохранителей есть негласное правило: кто первый подал заявление, тот и прав, а все остальные заявления - самозащита. К тому же никто не хочет отменять возбужденное уголовное дело, а именно против меня, пока я лежал без сознания на операционном столе, его возбудили.

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