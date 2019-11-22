Сибиряк чуть не ослеп, заступившись за девушку.

В Новосибирске ищут мужчину, который чуть не лишил молодого парня зрения. Егор просто вступился за девушку, за это незнакомец брызнул ему перцовым баллончиком в лицо. Сейчас Егор ищет обидчика, чтобы тот ответил по закону.

Снимок нападавшего мужчины. Фото: личный архив.

ВСТУПИЛСЯ ЗА СОСЕДКУ

Конфликт между незнакомцем и девушкой произошел вечером 20 ноября. Егор в это время возвращался домой.

- Где-то в 16.15 я вместе со своей девушкой зашел во двор. Услышал, как мужчина ругается с соседкой из другого дома из-за машины, - объясняет суть уличного конфликта корреспонденту КП-Новосибирск Егор. - Мужчина не хотел убирать свой автомобиль, чтобы девушка выехала с парковки, - подпер ее и встал в позу.

Сибиряк, как настоящий джентльмен, не смог пройти мимо и вступился за соседку. Неизвестный вроде бы пошел на попятную и отогнал свое авто. Егор благополучно поднялся домой, взял собаку и снова спустился вниз - на прогулку. Внизу застал спорщика - он мило беседовал с консьержкой на первом этаже, выясняя, где живет Егор.

- Я вышел на улицу, а он - следом за мной. Этот мужчина начал доказывать, что я был не прав, что мне не нужно было лезть в чужие разборки. Я разговаривал с ним спокойно, - продолжает Егор.

Врачи выдали парню справку. Фото: личный архив.

«ВСТАЛ В СТОЙКУ И ДОСТАЛ ПЕРЦОВКУ»

Видимо, у спорщика закончились аргументы и он решил перейти к активным действиям. От злости сибиряк начал размахивать руками.

- Я ему сказал, что если бы он меня подпер так же, я бы его машину зацепил и откатил. Вообще проблем никаких бы не было, - говорит Егор. - На что он ответил, что в этом случае увез бы меня в багажнике в лес.

Дальше, по рассказу Егора, противник встал в стойку, достал перцовый баллончик и брызнул Егору в глаза. Потом - боль, жжение в глазах, вызов «Скорой помощи»...

- Врачи диагностировали химический ожог роговицы I степени, - показывает заключение сибиряк.

Нападавший не учел, что все происходящее записали камеры наблюдения. Фото: личный архив.

Нападавший не учел, что все происходящее записали камеры наблюдения. На кадрах с домофона видно, во что одет мужчина, - на нем синяя шапка и очки. Наружные камеры зафиксировали и сам момент нападения.

Егор прошелся по квартирам - никто из жильцов этого мужчину не знает и ни разу не видел во дворах. Заявление о нападении уже написано. Теперь правоохранительные органы ищут неизвестного.

Если вам знаком мужчина в синей шапке и очках, сообщите об этом в редакцию КП-Новосибирск по телефону 8-923-145-11-03.