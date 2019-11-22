Черная пятница в «Билайн»: скидки до 90%

С 18 ноября по 1 декабря 2019 года для всех посетителей магазинов и интернет-магазина «Билайн» действуют скидки до 90% более чем на 6000 товаров. В распродаже участвуют смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, детские часы, акустические колонки и различные аксессуары. Например, приобрести смартфоны Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Mi 9 Lite можно со скидкой до 30%. А смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными товарами - со скидкой до 18 000 рублей.

Серия специальных предложений действует также на мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» и «Домашний интернет». Поклонники ТВ могут заранее купить годовой доступ к пакету «Стартовый» со скидкой 50%, полугодовую подписку на AMEDIATEKA со скидкой 70% или доступ к пакетам «Стартовый» и «Кино» на 12 месяцев со скидкой 50%. Скидки распространяются также и на высокоскоростной «Домашний интернет». Так, годовой пакет интернета для домашнего использования доступен со скидкой 20%, на полгода - 15%.

Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.

Более подробная информация об акции на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/black-friday-2019/

НАША СПРАВКА

* Акция «Черная пятница» действует с 18.11.2019 по 01.12.2019. Размер скидки зависит от модели приобретаемого товара и распространяется на ограниченные категории товаров. Количество товаров ограничено. Подробности уточняйте у продавцов или на beeline.ru.

** Акция с «Билайн ТВ» доступна для физических лиц - абонентов мобильной связи «Билайн» и других операторов связи во всех регионах России, кроме Республики Крым и г. Севастополя. Акция недоступна для абонентов тарифов «Домашнего интернета», ТВ и ТП «Все в одном» при регистрации по номеру договора и номеру телефона, а также для пользователей «Домашнего Цифрового Телевидения Билайн». По окончании срока действия промокода (6 месяцев) услуга доступа и подписка на AMEDIATEKA будет предоставляться по полной стоимости (599 рублей в месяц). Доступ к пакету «Стартовый» по истечении 12 месяцев будет предоставляться по полной стоимости (150 рублей в месяц). Стоимость ТВ-приставки - 3990 рублей.

Приобретенный по условиям акции промокод можно активировать 1 раз в приложении Билайн ТВ (12+).

*** Акция с «Домашним интернетом» действует в период с 14.11.2019 по 14.02.2020. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить опцию «Полугодовой контракт» или «Годовой контакт», а далее внести единоразовый платеж на общую сумму за вычетом скидки в соответствии с выбранным периодом. По окончании срока действия опции услуги продолжат предоставляться по стандартным тарифам, действующим на момент подключения тарифного плана.

Организатор акции - ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции в одностороннем порядке, предварительно информируя на beeline.ru.