«В полгода нам поставили укол, и началось»: мама ребенка с ДЦП винит прививки в страшном диагнозе

Терпению и силе Оксаны Динега можно поучиться. Женщина одна воспитывает двух детей в городе Карасуке Новосибирской области. У сына Матвея в раннем возрасте диагностировали ДЦП (детский церебральный паралич). Как уверяет мама, все началось после одной прививки. Но что думают об этом врачи?

Матвей не может самостоятельно передвигаться. Фото: личный архив.

«ПОСЛЕ ПРИВИВКИ НАЧАЛАСЬ РВОТА»

Матвей появился на свет в июне 2012 года. Мама говорит, что мальчишка родился здоровым, вес - 4,5 килограмма. Оксана уверяет, во время беременности никаких отклонений не было. До полугода Матвей рос абсолютно нормальным ребенком. Педиатры не ставили никаких диагнозов, но один укол изменил все.

- В полгода сыну поставили прививку АКДС (одна из первых прививок - от коклюша, дифтерии и столбняка. - Прим. ред.), и начались осложнения. Матвея стало беспрерывно тошнить. Нас положили в больницу, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Оксана Динега. - Врачи провели обследование и поставили моему сыну страшный диагноз.

У Матвея диагностировали ДЦП на поздней стадии. Мальчик не может ходить, говорить, самостоятельно стоять. Для Оксаны это был шок - она не верила заключению докторов. Муж, узнав диагноз, ушел из семьи. Сибирячка осталась одна с больным Матвеем на руках.

Выписка из больничного листа. Фото: личный архив.

- С грудничкового возраста начали делать всевозможные массажи, ЛФК (лечебную физкультуру), проходить физиотерапию, - перечисляет мама Матвея. - Только на фоне диагноза у сына началась эпилепсия. Пьем специальные таблетки. Благодаря им приступов не было уже 6 лет.

Теперь квартира Оксаны похожа на небольшой тренажерный зал. Каждый день женщина занимается с Матвеем. Сначала - небольшая растяжка на мячике, потом - на специальных тренажерах.

- На уникресле Матвей занимается каждый день по полчаса - качает спинку и ножки. На него нам прошлой зимой собрали 60 тысяч рублей, - показывает Оксана. - На второй тренажер, «Гросс», мы тоже объявляли сбор. Он стоил 120 тысяч рублей. Тогда хорошо помогли организации, где работают бывший муж и дедушка Матвея.

Благодаря лечению ребенку стало лучше. Фото: личный архив.

«НАЧАЛ ВЫГОВАРИВАТЬ СЛОГИ»

Несколько лет назад Оксана нашла в интернете новосибирский центр, где лечат детей с ДЦП. Женщина уже несколько раз приезжали в столицу Сибири и проходила с Матвеем курс.

- Да, этот курс стандартный, но помогает. Нам нужно 10 занятий, каждое длится час. Курс надо проходить раз в два - три месяца. Врачи хорошие, - делится женщина.

Когда начали заниматься, появился прогресс. Ребенок старается выговаривать слоги, иногда пробует сесть на коленки.

Сейчас семье Динега требуется финансовая помощь. На лечение Матвея необходимо собрать еще 9500 рублей - тогда ребенок сможет пройти полный курс процедур. Если вы хотите помочь Матвею, можете связаться с его мамой Оксаной Динега 8-923-709-22-72.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Прививка виновата? Такое маловероятно»

Врач-терапевт Виктор Валерьевич Лишин рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, возможна ли такая реакция на прививку.

- Не могу утверждать, но такое маловероятно. Нужно посмотреть все изначальные анализы мальчика. Вакцины проходят очень долгие исследования. Здесь, скорее всего, стечение обстоятельств. У мальчика уже могли быть предпосылки к ДЦП до вакцинации, а может, были нарушены условия хранения лекарства. Факторов много…