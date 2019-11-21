2019-11-21T17:09:06+03:00
Общество

«Прием стоит денег!»: мошенница продавала бесплатную встречу с депутатом за 700 рублей

В Новосибирске к народному избраннику выстроилась очередь, и этим решили воспользоваться аферисты
Ульяна ДЖАНКОВА
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Депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Дамаев считает, что платный прием в его кабинете организуют недоброжелатели. Фото: соцсети.Депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Дамаев считает, что платный прием в его кабинете организуют недоброжелатели. Фото: соцсети.
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В Новосибирске впервые возможность прийти на встречу с депутатом Совета депутатов города Новосибирска пытались продать. Причем на самом деле попасть к народному избраннику можно абсолютно бесплатно: достаточно просто записаться.

А дело было так. Ольге Родиной из Новосибирска срочно понадобилось на прием к депутату. Она начала искать информацию в соцсетях - на округе работает Дмитрий Дамаев, проводит встречи с населением.

- Прием граждан 28 ноября, - сообщал пост паблика депутата «ВКонтакте».

В комментариях под постом Ольга уточнила, можно ли записаться через соцсеть. Тут же в личку прилетело сообщение с интересным предложением.

- Прием стоит 700 рублей. Для записи уточните имя, отчество и фамилию, а также номер телефона, - говорилось в сообщении от некой Елизаветы Бердниковой. - И удалите ваш комментарий, чтобы мы не путались, кому ответили, а кому - нет. Спасибо за понимание, - написала вежливая девушка.

Ольга сразу поняла, что с ней общается мошенница, но на всякий случай спросила, кому платить за услугу.

- Запись по предварительной оплате. Я вас записываю, а вы переводите деньги мне на карту, - ответила «администратор».

Та самая переписка. Фото: соцсети.

Та самая переписка. Фото: соцсети.

Вот только дерзкая мошенница не на ту нарвалась. Ольга прекрасно знала, что прием депутата бесплатный. Сибирячка не растерялась и скинула скриншот переписки в комментарии под постом. Дмитрий Дамаев тут же отреагировал.

- Прием бесплатный! Это мошенники, - написал он.

В полицию Ольга Родина обращаться не будет, потому что деньги она не отправляла, а скриншот опубликовала, чтобы мошенница больше никого не смогла поймать на свою удочку.

Сама аферистка тут же удалила профиль из соцсети. Впрочем, депутат заявил КП-Новосибирск, что это не обычная мошенница, а засланец от конкурентов.

- Это диверсия какая-то, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Дамаев. - Причем подобное происходит не впервые. Как-то создали фейковую страницу от моего имени и писали там бред, который потом публиковали в популярных пабликах. А еще есть некий фейк под названием «Олеся Недамаева», тоже непонятный персонаж. В общем, и смех и грех…

ИСТОЧНИК KP.RU

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