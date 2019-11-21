«Сегодня последний шанс»: новосибирцы мерзнут, дерутся и находят друзей в гигантской очереди за дешевой медсправкой на права

В Новосибирске очереди на получение талонов для медсправки на права выстроились еще в среду, 20 ноября. В холлах диспансеров, как в автобусе в час пик, не протолкнуться. При этом люди радовались, если приходилось стоять в помещении, ведь тем, кто в хвосте очереди, вообще пришлось ждать своего часа на улице. А погода в Сибири не балует - около -30! Одна из женщин рассказывает, что ей диспансер на улице Коммунистической пришлось штурмовать дважды. В среду ей достался талон с цифрой 800. Пробило 19.00, всех попросили выйти.

Новосибирцы мерзнут, дерутся и находят друзей в гигантской очереди за дешевой медсправкой на права.

- Сегодня снова стою… Последний шанс. Пораньше пришла, мое место около 300-го. Надеюсь, пройду, - говорит она.

На четверг, 21 ноября, люди занимали место с ночи. Сидели в машинах, составляли списки, новоприбывших просили отметиться.

Кто не успел, заплатит в пять раз больше.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

- Потом начала создаваться какая-то параллельная очередь… В общем, как всегда в таких случаях, все запутались, перессорились, а когда двери диспансера открылись, все ломанулись туда, невзирая на список, - рассказывает Ирина Соломина. Она стояла на морозе с 6 часов утра.

Счастливые девушки, пришли в 7 утра, справки получили после часу дня . - Имена и номера замазатьФото: Екатерина КОМЯКОВА

Когда в 8 часов утра диспансер открылся, народ волной хлынул в здание. А там новая преграда. Получите талончик на электронную очередь. Через несколько часов в аппарате, раздающем номерки, закончилась лента. Ее сперва заменили, а потом и вовсе выключили эту бандуру, повесив объявление: «Талонов больше нет». Мол, все равно всех желающих принять сегодня не сможем. Нервы у некоторых от такого сдают.

- Мужики тут вообще подрались, пришлось вызвать сотрудников полиции, - поделился с КП-Новосибирск Сергей, который стоял в очереди в диспансере на улице Владимировской. - Дело в том, что здесь продавали номерки в очередь. Видимо, кто-то продал поддельный, и у двоих оказался один и тот же номер. Естественно, начался спор, крик, в итоге мужики начали толкаться… Их стали разнимать и вызвали полицейских.

Вчерашний талончик, по которому так и не удалось пройти. Цифра слишком большая.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Но не все водители настроены агрессивно. Очередь может не только поссорить, но и сплотить. Например, одна из девушек завела в очереди подругу. Номерки у них были рядом, вот и решили друг друга выручать. Пока одна караулит очередь, другая съездила на работу. Потом поменялись и вообще решили продолжать общаться и дальше.

А кто-то действительно неплохо заработал на ажиотаже: взял сразу несколько талонов, а потом начал торговать ими в хвосте очереди. Перепрыгнуть ближе к голове стоило от 1 до 4 тысяч рублей. И это все равно получалось выгоднее, ведь с 22 ноября в силу вступает закон, по которому для медсправки на права надо пройти дополнительные тесты на алкоголизм и наркотики. Соответственно, цена на анализы взлетит в 6 раз: справка обойдется в 7500 - 8800 рублей (в зависимости от категории).