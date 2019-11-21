Подразделение АО «РЭС» награждено благодарственным письмом ГУ МЧС за успешное решение задач командно-штабных учений

В середине ноября 2019 года прошли очередные командно-штабные учения (КШУ) с органами управления и силами районного звена территориальной подсистемы РСЧС, для участия в которых был привлечен персонал Ордынского района электрических сетей (РЭС) филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети». Участие в КШУ проводилось в соответствии с планом основных мероприятий АО «РЭС» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 2019 год под общим руководством губернатора Новосибирской области.

В рамках двухдневного учения отрабатывался вопрос готовности органов местного самоуправления и реагирующих служб действовать в условиях, приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Участники КШУ со своей задачей справились и выполнили полный цикл мероприятий, в том числе отработали алгоритм действий по ликвидации условных аварий на объектах ТЭК и ЖКХ.

В частности, специалисты Ордынского РЭС успешно справились с поставленными задачами, в установленные сроки выполнили все аварийно-восстановительные работы по выявлению поврежденных элементов и созданию послеаварийного режима для восстановления электроснабжения социально значимых объектов и потребителей населенного пункта. Персонал в ходе практического выполнения мероприятий по ликвидации аварии, работая в ограниченных временных рамках и сложных погодных условиях, показал высокую степень готовности к выполнению задач по предназначению.

По итогам командно-штабных учений действия Ордынского РЭС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» получили оценку отлично. За успехи, достигнутые в ходе КШУ при решении задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, коллектив данного подразделения награжден благодарственным письмом начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области.