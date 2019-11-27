Новогодние вечеринки - 2019-2020 в Новосибирске: Программа мероприятий, куда можно сходить

Совсем скоро наступит новогодняя ночь. Если вы еще не придумали, где с друзьями отметить праздник, этот материал вам поможет определиться с местом и выбрать новогодние вечеринки 2019-2020.

Бар Guevara

Организаторы обозначили стиль вечеринки - кубинская. Вместо традиционных Деда Мороза и Снегурочки приглашены три волшебника - Гаспар, Михер и Бальтозар. Для гостей будет играть кавер-группа Drive Band, а также выступит кубинский певец Сику Плам (CQ Plum).

Входной билет на 1 человека - 5500 тысяч рублей. За что такие деньги? 1500 рублей - вход в бар, в остальные 4000 укладывается меню, полностью. Только обязательно сделайте предзаказ и обговорите по времени, когда вам вынести горячее блюдо.

Бар The Rooks

Хотите немного волшебства? Тогда добро пожаловать в новогодний Хогсмид! Все праздники бар будет придерживаться тематики Гарри Поттера. Организаторы обещают большую фотозону и ель.

Именно в The Rooks 31 декабря будет закрытая вечеринка. Билет лучше приобрести заранее, его стоимость варьируется от 300 до 400 рублей. В стоимость входит напиток Welcome Dream - это горячий сидр ну и, собственно, возможность провести в баре Новый год.

Караоке-бар CaCao Lounge

В четырех филиалах будут проходить разные тематические вечеринки: «Новогодний квиз», «Новогоднее телевидение», «Новогодняя караоке-ночь», «Новогодняя киноночь». В барах по два зала. В одном из будет проводиться праздничная программа, в другом- нет. В зависимости от этого варьируется стоимость.

В зале, где вы просто сможете попеть караоке, билет на новогоднюю ночь стоит 2500 рублей: 500 рублей за вход, 2000 - оплата бара и кухни. Билет, куда включена стоимость программы, дороже всего на 500 рублей.

Nebar

31 декабря в бар приедут Дед Мороз и Санта-Клаус. В течение вечера гости вместе с ведущим выберут для заморского гостя - оленя, для отечественного - Снегурочку. В Nebar вам предлагают исполнить 10 своих самых заветных желаний.

Стоимость входного билета на 1 человека - 4900 рублей, в цену включена и плата за праздничную программу.

«Бункер»

В ночном клубе «Бункер» обещают новогоднюю ночь, полную чудес и подарков, но каких именно - не говорят.

Стоимость билета по предпродаже - 500 рублей, на входе 31 декабря - 1000. Если вам нужен столик на компанию, депозит стоит 1500 рублей.

Праздничные программы подготовлены в клубе на все новогодние выходные:

1 января - «Вспомнить всё!»

2 - 4 января - «Новогодние каникулы!»

5 января - «Традиционная лепка пельменей!»

6 января - «Ночь перед Рождеством!»

7 января - «Рождественская ночь!»

Doski

В этом году бар Doski решил воздержаться от тематических вечеринок. Вам просто предлагают встретить Новый год с сибирским размахом. Будет специальное новогоднее меню, конкурсы и диджеи.

Стоимость билета - от 500 рублей. Цена варьируется от варианта забронированного столика.

Alpen Grot

Классическое празднование будет проходить в клубе Alpen Grot. Для гостей в новогоднюю ночь выступят лучшие диджеи города Новосибирска. Обязательно будет фирменное клубное шоу.

Цена билета по предпродаже - 2500 рублей (за вход 500 рублей и 2000 тысячи рублей - депозит). После полуночи ценник поднимется - 3500 рублей. А вот с 3 часов ночи и до 10 часов утра гости смогут заходить по минимальному ценнику - 1200 (500 рублей - вход и 700 рублей - депозит).

«Танцуки»

Ночной клуб на площади Ленина решил не выбирать никакой тематики для новогоднего торжества. Людям не нужно покупать входные билеты заранее. Так как клуб находится в самом центре, у гостей будет возможность выйти и посмотреть фейерверк на площади.

Цена за вход - 1500 рублей (в стоимость входит винно-пивной безлимит). Сибиряки смогут попробовать пять сортов живого пива и восемь сортов вина.

«Бар 113»

В баре решили провести самую обычную новогоднюю вечеринку. В гости заглянут традиционные Дед Мороз со Снегурочкой, будут работать диджей и фотограф.

Цена входного билета - 1500 рублей, это депозит за столик с одного человека. После полуночи вход будет стоить 500 рублей.