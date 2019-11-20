2019-11-20T21:17:26+03:00
Общество

«Холодно, зато в пробках не стою»: сибиряк круглый год катается на велосипеде, даже в лютые морозы

Однажды мужчина из-за пробок зимой не успел вовремя забрать ребенка из садика, с тех пор автотранспорту не доверяет
Анна ПАШАГИНА
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Яков и велосипед неразлучны.Яков и велосипед неразлучны.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Яков Иванов, программист, практически не ездит на автобусах. Он предпочел альтернативный метод передвижения – велосипед. Двухколесный транспорт выбирает даже, когда за окном -35.

- Зимой я попробовал прокатиться на велосипеде, когда мне было лет 17. Мы тогда с семьей жили на окраине, и я ездил по трассам, которые ведут за город, - рассказывает Яков. – Оттуда и пошла привычка.

Яков ездит с фонариком, чтобы видеть дорогу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Яков ездит с фонариком, чтобы видеть дорогу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Раньше Яков ездил на работу на велосипеде зимой всего 2 раза в неделю. Но один случай 9 лет назад заставил пересесть на двухколесный транспорт на постоянку.

- У меня ребенок был в садике, надо было его срочно забрать. Я далеко работал, пришлось ехать на такси. Город весь завалило снегом, на машине мы добирались 2 часа. После этого решил для себя - только велосипед, - говорит мужчина.

В таком способе передвижения сибиряк видит одни плюсы: перестал зависеть от погодных условий, пробок на дорогах, расписания транспорта. Для сравнения: до работы на велосипеде Яков доезжает за 45 минут, на автобусе дорога займет больше часа.

Каждого железного коня мужчина собирал сам Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждого железного коня мужчина собирал самФото: Алена МАРТЫНОВА

- У меня есть машина, но я ей практически не пользуюсь, да и на автобусах езжу, но крайне редко, - уточняет сибиряк, чтобы про него не думали, что он совсем сумасшедший.

В гараже у новосибирца стоят 5 велосипедов. У каждого своя функция и задача. Например, один собран для летнего выезда, еще один - для зимнего, есть железный конь для туризма, ну и для души велосипед тоже найдется. Самый старый в этой коллекции – велосипед Кама, дорогая сердцу, раритетная зазноба.

- Я на нем редко куда езжу. Участвовал с ним в соревнованиях - проехал весь Алтай и Хакасию, - вспоминает Яков.

Сибиряку ни по чем погодные условия и пробки на дорогах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибиряку ни по чем погодные условия и пробки на дорогах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Самый первый велопоход Якова - Алтайская кругосветка. Она длилась 12 дней. Тогда, 15 лет назад, сибиряк проехал весь Алтай.

Всю свою коллекцию Яков собрал своими руками. Основа, конечно, заводская, а апгрейд полностью самодельный. Каждую деталь для велосипедов мужчина тщательно подбирал. Ему нужно было учесть все нюансы как погодные, так и функциональные.

Яков своему велосипеду доверяет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Яков своему велосипеду доверяет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В обслуживании велосипед намного дешевле, чем машина, - уточняет сибиряк. – В 14 лет мне отец отдал свой старый и сказал: «Хочешь - он будет твой. Только одной детали в нем не хватает». Так я начал сам разбирать и собирать велосипеды.

Еще один плюс велика в гараже – страховку платить не надо. Проезд тоже бесплатный, только педали крути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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