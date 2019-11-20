2019-11-20T07:27:22+03:00
Общество

Забота о селянах – дело парламентариев

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения поднимает самые жизненные вопросы для населения
Екатерина КОМЯКОВА
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Парламентарии обсуждают темпы строительства ФАПов и мероприятия по уходу за пожилыми людьми.Парламентарии обсуждают темпы строительства ФАПов и мероприятия по уходу за пожилыми людьми.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Какая другая тема, если не доступность здравоохранения, возможность обратиться за помощью вовремя, найти поддержку и помощь для немощных людей, актуальна для горожан и жителей малых населенных пунктов? Народные избранники работают над вопросом строительства фельдшерско-акушерских пунктов, понимая и принимая запросы населения. При обсуждении доклада министерства здравоохранения Новосибирской области стало ясно, что ситуация меняется в лучшую сторону.

- За 2016 - 2018 годы на территории Новосибирской области было построено 54 фельдшерско-акушерских пункта, из них 17 - по наказам избирателей. На следующий год нами запланировано строительство 35 медпунктов, в том числе и на федеральные деньги, - обозначил главные цифры министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Региональный минстрой в свою очередь попросил парламентариев о содействии в вопросе строительства ФАПов. Дело касается выделения земельных участков, и, чтобы не затягивать сроки строительства, необходимо дать поручение местным главам оформить необходимые документы до конца этого года.

В ходе обсуждения народные избранники задавали вопросы - к примеру, как проходят ремонты в уже существующих ФАПах. Ответ таков: в этом году отремонтировано 15 зданий, но работы продолжаются. Еще один важный вопрос от депутата Александра Семенюка - о бюджетном финансировании: как делятся средства?

- Существует геоинформационный портал Министерства здравоохранения. Благодаря этой информации видны населенные пункты с ограниченной доступностью для оказания медицинской помощи. Этот срез сделал федеральный центр и довел нам федеральное финансирование на семь пунктов, - ответил Константин Хальзов.

Итог по теме строительства ФАПов подвел председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин:

- Обозначенное количество ФАПов, участие в различных программах позволяет закрыть потребности в этом направлении к 2024 году. Мы понимаем маршрутизацию, так как каждый депутат знает ситуацию на своем округе. Сегодня важно, и мы об этом заявили, строить ФАПы со служебным жильем, так как порой сельские администрации не могут предложить профессионалам, которые приезжают в села, достойное жилье.

В итоге комитет принял план по работе с ФАПами на ближайшее время.

ОБУЧЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ

На собрании комитета подробно был рассмотрен ход реализации программы по развитию системы социальной поддержки населения. Красной нитью через обсуждение прошла тема долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов рассказал, что Новосибирская область первой примет опыт родственного ухода: близких больного или пожилого человека, которому требуется сиделка, обучат всем необходимым манипуляциям - поставить укол, перевернуть обездвиженного и так далее. Такой подход позволит человеку находиться дома, в привычной обстановке, а не в стационаре.

- Радует, что пилотный проект по уходу за пожилыми людьми и инвалидами реализуется именно в нашем регионе. У нас будут подготовлены кадры, организованы координационные центры, собирающие и систематизирующие информацию о потребностях пожилых людей в конкретных видах помощи. Это говорит о том, что в нашем регионе продолжается расширение и совершенствование набора социальных услуг для ветеранов, - подытожил Игорь Гришунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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