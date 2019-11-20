2019-11-20T06:57:34+03:00
Общество

В новосибирские ТЭЦ вложили около 3 миллиардов рублей

В СГК отчитались о завершении масштабной ремонтной кампании теплоэлектроцентралей.
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Сибирской генерирующей компании подвели итоги работы за 10 месяцев 2019 года и рассказали о подготовке к зиме. Ответы на самые важные вопросы были даны во время экскурсии по ТЭЦ-4.В Сибирской генерирующей компании подвели итоги работы за 10 месяцев 2019 года и рассказали о подготовке к зиме. Ответы на самые важные вопросы были даны во время экскурсии по ТЭЦ-4.
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Итак, на ремонт теплоэлектроцентралей, чтобы они работали без сбоев в зимний отопительный сезон, потрачена приличная сумма - около 3 миллиардов рублей: более 2 миллиардов рублей - текущий и капитальный ремонт на ТЭЦ, причем 10% этой суммы потрачены на экологию, еще около 700 миллионов рублей - инвестиции в развитие. Были приведены в порядок котлы, турбоагрегаты и турбогенераторы на четырех ТЭЦ Новосибирска и Барабинской ТЭЦ. Изначально в программе ремонта значилось 13 объектов, по факту отремонтировали больше.

- Проведен капремонт 16 объектов. Такое решение мы приняли по результатам контроля состояния оборудования: текущего ремонта оказалось недостаточно, потребовался капитальный, - сообщил заместитель технического директора СГК по Новосибирскому филиалу - главный инженер Юрий Кротов. - Станции полностью готовы к зиме. Нештатных ситуаций новосибирцам опасаться не стоит.

Фото предоставлено пресс-службой СГК

Фото предоставлено пресс-службой СГК

Главный акцент в ремонтной кампании СГК был сделан на оптимизации работы оборудования, в частности - на экономии топлива. Так, например, по словам главного инженера ТЭЦ-4 Игоря Трушина, только на этой теплоэлектроцентрали на котле № 12 заменили порядка 180 тонн поверхностей нагрева, что увеличило КПД котла. Соответственно, экономия только одного этого агрегата составила около 1,2 тонны натурального топлива.

- На каждом энергетическом котле установлены комплексы газоочистки. Мы уделяем их ремонту особое внимание. Экология - приоритетное направление для нас, - отметил заместитель технического директора СГК по Новосибирскому филиалу - главный инженер Юрий Кротов. - Также мы уделяем внимание золоотвалам. Строительство новых объектов не планируем. Задача - перевести золошлаковые отходы, которые по своей сути не являются отходами, что подтверждают многие европейские и азиатские страны, в золошлаковые материалы. Например, в Китае золоотвалов на новых станциях практически нет - все материалы используются в строительстве, при рекультивации, отсыпке каких-то откосов и оврагов.

Сейчас главная задача - найти, кому можно реализовывать золошлаковый материал. Проект по золоотвалу ТЭЦ-5 уже утвержден Ростехнадзором.

Также Юрий Кротов ответил на самые частые вопросы от новосибирцев. Например, почему иногда горожане замечают темный дым из труб ТЭЦ.

Фото предоставлено пресс-службой СГК

Фото предоставлено пресс-службой СГК

- На ТЭЦ используют два вида топлива: уголь - как основной и мазут - как растопочный. Растопку котлов проводят только на мазуте. Котлу нужно какое-то время, чтобы топка прогрелась, на каком-то этапе дым черный. Нам, как и жителям города, это тоже не нравится. Мы пытаемся найти методы решения этих вопросов. Но опасаться ничего не стоит, это кратковременное явление, - заверили в СГК. - Еще один момент: до ремонта и после его завершения мы проводим испытания энергетического оборудования на котлах и турбинах. Соответственно, они работают в различных режимах. В какие-то моменты возможна кратковременная «подсветка» мазутом. Черный дым в этом случае также может появляться.

Кроме того, отвечая на вопросы, Юрий Кротов пояснил, что холодные батареи в квартирах не связаны с качеством работы ТЭЦ.

- У нас есть температурный график, мы его четко соблюдаем. Диспетчер задает теплоносителю температуру исходя из температуры наружного воздуха. Мы не имеем права отклоняться от этого графика. При этом нас проверяют и собственные диспетчеры, и городские, и Ростехнадзор. Любые отклонения, если они возникнут, необходимо будет объяснить. Так что, если у вас в квартире холодные или чуть теплые батареи, обращайтесь в управляющую компанию. Чаще всего в таких случаях необходимо регулирование внутридомового оборудования.

В СГК заверили, что температурный режим соблюдается во всем городе. С начала отопительного сезона нештатных ситуаций по теплоэлектроцентралям не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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