2019-11-20T06:53:53+03:00
Общество

Хороший цемент в подворотне не производят

«Искитимцемент» подвел итоги за десять месяцев.
Татьяна ГАЙДУКОВА
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Скакун Владимир Петрович, генеральный директор АО «Искитимцемент».Скакун Владимир Петрович, генеральный директор АО «Искитимцемент».
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Стройматериалы, выпускаемые заводом, проходят строгий контроль качества и полностью соответствуют требованиям действующих стандартов. Продукция «Искитимцемента» много лет входит в список «100 лучших товаров России».

Ставка на чистый воздух

«Искитимцемент» подводит итоги юбилейного года на рынке. Завод существует уже 85 лет, оставаться на первых позициях позволяют стабильно высокое качество и забота о потребителе. Эта работа продолжилась и после смены акционеров в 2014 году.

Традиционно большая часть продукции идет на строительство домов. За десять месяцев этого года предприятие выпустило 878 тысяч тонн цемента, а потребители получили 870 тысяч тонн готовой продукции.

- Перед началом строительного сезона завод освоил выпуск новых марок цемента, - рассказал Владимир Скакун, генеральный директор АО «Искитимцемент» на итоговой пресс-конференции. – Это портландцемент типа ЦЕМ I класса 52,5, повышенной прочности, который востребован при строительстве железнодорожных и мостовых переходов, виадуков, конструкций из сборного железобетона. И второй - портландцемент типа ЦЕМ II/B-Ш класса 32,5, применяемый для изготовления строительных растворов, ведения штукатурных и кладочных работ, для производства бетона дорожных оснований, укрепления грунтов в гидротехническом строительстве. Клиенты проявляют интерес к новинкам. За десять месяцев реализовано 2,3 тыс. тонн первого и 7,8 тысяч тонн второго.

Важно, что завод продолжает исполнять инвестиционную программу.

В этом году на предприятии завершен масштабный проект экологической направленности: на технологической линии №6 установлен современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch.

В этом году на предприятии завершен масштабный проект экологической направленности: на технологической линии №6 установлен современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch.

Это оборудование позволило в 160 раз сократить количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу. В следующем году на предприятии запланировано установить такой же фильтр на печи №9.

- Обеспечивая надежность и эффективность действующего оборудования, мы продолжаем работу по обновлению техники, автоматизации производства, - прокомментировал Владимир Скакун. - Кроме того, завод в полном объеме выполняет свои обязательства перед кредитными организациями, налоговыми органами, трудовым коллективом. Нынче запланировано реализовать около одного миллиона тонн цемента. В следующем году прогнозируем рост отгрузок на уровне 6-7%.

«Искитимцемент» призывает потребителей быть внимательными

Проблема распространения фальсификата все еще актуальна для цементного рынка России. «Искитимцемент» призывает потребителей быть внимательнее и покупать стройматериалы только у известных и добросовестных производителей и поставщиков. Ведь некачественные стройматериалы - это угроза жизни и здоровью. Фальсификат, использованный на стройке, может привести к растрескиванию и разрушению конструкции.

В этом году «Искитимцемент» изучил ассортимент на 74 торговых точках в Новосибирской области, семь из них торговали цементом в мешках, не соответствующих ГОСТу.

В этом году «Искитимцемент» изучил ассортимент на 74 торговых точках в Новосибирской области, семь из них торговали цементом в мешках, не соответствующих ГОСТу.

Контрольная закупка показала, что продукт не только внешне не соответствует стандартам, но и на 20-30% разбавлен золой. Из семи точек в течение сезона закрылись пять. Чтобы не купить подделку, сибиряки должны знать: на упаковке качественной продукции должны быть указаны производитель, его контакты, маркировка ГОСТа, номер и срок действия сертификата.

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