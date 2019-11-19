Самая красивая девушка в армрестлинге побеждает парней и носит сумки бабушкам

Самая красивая и сильная девушка в армрестлинге - так сибирячку Екатерину Никишеву называют журналисты и фанаты в соцсетях. Девушка действительно будто с обложки журнала и совсем не похожа на обычных силачек. Когда люди узнают, что Катя - двукратная чемпионка мира по армрестлингу, не верят. Но стоит Кате пожать человеку руку - все встает на свои места. И вот очередное подтверждение спортивных успехов красотки: Екатерина привезла с чемпионата мира, который проходил в Румынии, две золотых медали.

Своей фигурой девушка обязана спорту и правильному питанию. Фото: личный архив.

«ЗАВОЕВАЛА МЕДАЛЬ, ХОТЯ ПРАВИЛ НЕ ЗНАЛА»

- Мне было 14 лет, когда я впервые пришла в наш тренажерный школьный зал, жила я тогда в Черепаново (райцентр в Новосибирской области. - Прим. ред.), - рассказала КП-Новосибирск Катя. - Хоть и худенькой была, решила немного подкачаться. Тренер тогда меня по всем тренажерам прогнал и сказал: «Если завтра придешь - будем заниматься». Я пришла.

На своих самых первых соревнованиях Катя даже не знала правил. Фото: личный архив.

О том, чтобы стать профессиональной спортсменкой, школьница тогда даже не думала. А на свои первые соревнования попала вообще случайно.

- Планировались Сельские игры, и в команде по правилам обязательно должна была быть девочка. Тренер попросил меня выступить - я согласилась, - объясняет Катя. - Одним из состязаний как раз и был армрестлинг, а я правил абсолютно не знала! Мне по дороге в машине пытались объяснить, как и что! Пришлось схватывать все на лету. Тогда я заняла второе место! Меня, новичка, это так раззадорило. Я удивлялась: почему это я не первая? И с тех пор я уже стала заниматься профессионально.

На счету Кати множество медалей. Фото: личный архив.

Кстати, в том же сельском спортзале Катя встретила и своего будущего мужа Ивана Гусельникова (парень - призер чемпионата Европы по армрестлингу).

- Он учился в моей же школе, но на пять лет старше. Было лето, и тренер просто давал мне ключи от спортзала, чтобы я туда приходила. Ваня в это время как раз приехал из Новосибирска в гости к родным. Пришел в спортзал, спросил, можно ли позаниматься. Так мы и познакомились, - вспоминает сибирячка.

Катя - жена призера чемпионата Европы. Фото: соцсети.

А еще победы юной сибирячки сподвигли чиновников отремонтировать школьный спортзал, поэтому в Черепаново Катя - звезда. А после 11-го класса девушка переехала в Новосибирск, где уже жил Иван, и стала готовиться к чемпионату Европы.

- Ни в одном новосибирском спортзале не было тренажеров, нужных именно мне. Поэтому пришлось что-то везти из Черепаново. Готовилась я сама и в итоге стала на чемпионате третьей, - говорит Катя. - Поэтому когда кто-то сейчас приходит в спортзал и говорит, что ему чего-то не хватает, я отвечаю: «Серьезно, ребята? Было бы желание!»

Мужчины почему-то считают, что могут Катю одолеть. Фото: личный архив.

ПАРНИ ГОВОРЯТ: «ТЫ ЖУЛЬНИЧАЕШЬ!»

К слову, мышцы Кати и ее увлечение окружающих не смущают. Наоборот, парни, когда узнают, что она - чемпионка, хотят с ней побороться. А зря.

- Я сильнее как минимум 90 процентов мужчин, которые не занимаются армрестлингом, - смеется Екатерина. - Но парни, видя меня, почему-то думают, что смогут меня победить. А когда проигрывают, говорят: «Ты жульничаешь!» Нет, я не жульничаю. Не просто так же чемпионкой стала!

Катя одолеет 90% мужчин, которые не занимаются армрестлингом. Фото: личный архив.

- А с мужем пробовали бороться?

- Раньше бывало. Только я боролась двумя руками, а он - одной. Все-таки он сильнее меня во много раз, его я не смогу победить.

Катя не раз поднималась на первую ступень пьедестала. Фото: личный архив.

В обычной жизни Катя направляет свою силу в мирное русло.

- Меня частенько просят помочь что-то перенести просто потому, что мне хватит на это сил, - делится сибирячка. - А еще я всегда помогаю бабушкам, если вижу, что они идут с тяжелыми сумками.

Фигура у Кати - просто загляденье. Фото: соцсети.

Почти не мешают Кате мышцы и в выборе одежды.

- Единственное, пиджаки сложно подбирать: они просто не налезают, - признается Катя. - А в остальном проблем нет! Выгляжу я очень женственно, так что никто не говорит: «Фу, как мужик!». А на спортивное тело смотреть всем приятно!

Катя выглядит очень женственной. Фото: личный архив.

ДОСЬЕ «КП»

Екатерина Никишева родилась 17 января 1990 года. Она - пятикратная чемпионка России, четырехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира. На чемпионате страны в 2014 году Екатерина стала не только чемпионкой, но и была признана самой красивой спортсменкой. А еще девушка - вице-мисс международного фестиваля красоты и спорта «Sportbeauty-2019».