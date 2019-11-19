«Душа требует делиться»

Как часто вы встречаете тех, кто готов помогать нуждающимся безвозмездно? А много ли вы видели тех, кто отдает себя любимому делу без остатка? Подобные примеры дают нам какую-то незримую опору в жизни. Сегодня мы познакомим читателей с Ольгой Олеговной Матрук. У нее большое и доброе сердце, она никогда не пройдет мимо чужой беды.

Ольга и две воспитанницы встречают гостей перед концертом, посвященным 25-летию православного лагеря во имя святого Серафима Саровского. Фото: личный архив.

ОТ ДЕТЕЙ ДО ПЕНСИОНЕРОВ

Ольга Олеговна живет в Новосибирске, ей 43 года.

- Моя педагогическая деятельность началась 30 лет назад. Мне тогда было 12 лет. В советское время все школьники должны были проходить практику: кто-то сорняки на клумбе дергал, кто-то лавочки красил, а меня, самую высокую в классе девочку, отправили помогать учителю в детском пришкольном лагере, - вспоминает Ольга Матрук.

Сначала Оля была просто помощницей, а потом учительница заболела, и девочке пришлось справляться с первоклашками самостоятельно. Целых четыре дня. Конечно, кто-то приглядывал за Олей и малышней, но помогать не торопились. Дылдочка справлялась. По Божьей воле сложилось так, что Ольга осталась на этой практике до 11-го класса.

Музыка тоже сопровождала Олю с самого детства. Специальную школу девочка не оканчивала, но занималась с педагогом. Именно он научил слушать и слышать музыку. Изначально маленькая пианистка планировала, что именно это увлечение и станет делом всей ее жизни, но бабушка, которой Оля доверяла во всем, посоветовала: «Сначала - классическое образование, потом - творческое».

- После школы я готовилась поступать в архитектурный, но юность - время бурное! Кардинально поменять направление? Да легко! И вот - коридоры педагогического университета, окончила его по специальности «русский язык и литература», - рассказывает Ольга. - После филфака поехала учиться в регентскую школу при Тобольской духовной семинарии. Регент - дирижер церковного хора.

Именно в семинарии студентка познакомилась с будущим мужем - будущим священником, он был ее преподавателем.

- Мы повстречались, поженились, родили первого ребенка. Потом вернулись в Новосибирск, родили второго. Сыновья уже взрослые, - говорит сибирячка. - Силы остались, опыт накопился, многому научились - пора делиться!

Ольга благодарна своей второй профессии: есть возможность заниматься любимым делом и работать с разновозрастными детьми одновременно. В детском церковном хоре самым младшим четыре года, а старшим уже по 14 лет.

Большая часть воспитанников хора - ученики воскресной школы при храме в честь Покрова Божией Матери в центре Новосибирска. В воскресенье - школа, по средам и пятницам - хор. Дома дети «играют в Ольгу Олеговну» - рассаживают кукол, медведей и подружек и дирижируют.

- А когда родители поют дома вместе с детьми, у них выстраиваются дружеские отношения. Жаль, что традиция семейного пения забылась… Каждый ребенок нуждается в ласковом голосе матери. Мамы должны петь. Все. Нет такой мамы, которая петь не умеет. Даже колыбельная из серии «Я вам денежки принес за квартиру - за январь» - это уже песня. Дети удивительно чутко реагируют на музыку, пение, - уверяет сибирячка и приводит пример: - В хоре у нас есть четырехлетний мальчик. Сначала он не разговаривал вообще. Даже первые словечки, которые дети осваивают в 9 - 10 месяцев, не говорил. «Мама» не говорил, представляете?! «Да» и «нет» - обозначал движением головы. Этот мальчик ходит на занятия уже три месяца. Постепенно он стал издавать звуки, а сейчас иногда бормочет что-то невнятное. Понять трудно, но это уже речь!

В репертуаре хора не только церковные, богослужебные песнопения, но и добрые детские песни.

- В каждой песне у ребенка своя роль. Например, поем про деревню: кто-то - бабушка, кто-то - внучка, другие - не просто девочки из деревни, а подружка, соседка, няня, - перечисляет Ольга Олеговна. - Я нахожу подходящий образ для каждого.

Также Ольга занимается с пожилыми людьми, руководит хоровым ансамблем «Карусель». Иногда на концертах совмещает молодежь и пенсионеров. Дети периодически выступают вместе с бабушками-дедушками. И это тоже интересный и полезный опыт.

Сибирячка заботится и о людях, и о животных. Фото: личный архив

«ОНИ ХОТЯТ ЖИТЬ»

Несколько раз в неделю Ольга Олеговна посещает гематологическое отделение новосибирской больницы, где лечатся онкологические больные. Пациенты с заболеванием крови отделены от внешнего мира. Многим нельзя даже спускаться на первый этаж, чтобы увидеться с родными. Эти люди могут только сидеть у окошка или смотреть телевизор.

- Марина Яковлевна Сергеева, директор культурно-образовательного центра «Свеча», с позволения руководства больницы организовала Центр психологической поддержки. Меня пригласили работать арт-терапевтом, - объясняет Ольга.

Вместе с онкобольными сибирячка шьет кукол, занимается скрапбукингом, оформляет альбомы, поет песни под гитару, сочиняет стихи… Женщина готова сделать многое, чтобы приободрить тех, с кем ее сводит жизнь.

Когда люди приходят на занятия, то забывают о боли, казенных стенах, бесконечной череде уколов и капельниц. Здесь они становятся гостями, посетителями или, как любит говорить Ольга, творцами.

- Каждый из моих гостей преодолевает уныние и нежелание жить, как будто перешагивает с улицы через порог дома: из непогоды - в домашнюю ласку и тепло. Прихожу в больницу, переодеваюсь, волосы прячу под косынку, обхожу все палаты, здороваюсь, приглашаю творить, - описывает начало рабочего дня сибирячка.

Ольгу Олеговну в гематологическом отделении любят. Одна пенсионерка поделилась с нами:

- Ольга Олеговна - хороший доктор. Она вдохновляет людей жить дальше.

А это не так уж и мало в наше время…