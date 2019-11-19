ЭПМ-НовЭЗ вошел в тройку региональных лидеров – участников нацпроекта по повышению производительности труда

АО «ЭПМ-НовЭЗ» стало одним из первых предприятий в Новосибирской области, ставших участниками национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». 30 сентября 2019 года завод заключил с министерством труда и социального развития Новосибирской области соглашение о взаимодействии в рамках реализации данного проекта, а уже в октябре стартовали первые мероприятия.

- Участие в проекте очень привлекательно для нас в первую очередь тем, что позволяет получить экспертную поддержку извне. Мы надеемся привлечь экспертов, в том числе для оценки уже действующих на предприятии программ по повышению эффективности труда, воспользоваться их методологической помощью, - отметила директор по персоналу ЭПМ-НовЭЗ Елена Берилло.

По ее словам, не менее важна для предприятия образовательная программа Министерства экономического развития Российской Федерации, позволяющая сотрудникам НовЭЗа пройти бесплатное обучение и повысить свою квалификацию. С октября первые сотрудники - специалисты среднего звена, куда в том числе входят начальники цехов и их заместители - обучаются в рамках образовательных программ «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста», проводимых под эгидой Минэкономразвития РФ.

- Реализация принципов «бережливого производства», повышение производительности труда наравне с модернизацией оборудования и постоянным расширением продуктовой линейки являются базовыми составляющими стратегии развития и роста, планомерно реализуемой на ЭПМ-НовЭЗ с 2017 года, - подчеркнула Елена Берилло.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» рассчитан до 2024 года. Он нацелен на стимулирование предприятий повышать производительность труда и призван снять лишние административные барьеры, чтобы развивать экспортный потенциал отечественных предприятий. На эти цели планируется выделить более 50 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Проект включает в себя обучение и стажировки управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тысяч человек), а также создание системы грантовой поддержки. Главный целевой показатель нацпроекта - ежегодный рост производительности труда, который предполагается повысить в стране с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году.