2019-11-19T07:35:06+03:00
Общество

ЭПМ-НовЭЗ вошел в тройку региональных лидеров – участников нацпроекта по повышению производительности труда

АО «ЭПМ-НовЭЗ» стало одним из первых предприятий в Новосибирской области, ставших участниками национального проекта «Повышение производительность труда и поддержка занятости».
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30 сентября этого года завод заключил соглашения о взаимодействии с Министерством труда и социального развития Новосибирской области в рамках реализации данного проекта, а уже в октябре стартовали первые мероприятия.30 сентября этого года завод заключил соглашения о взаимодействии с Министерством труда и социального развития Новосибирской области в рамках реализации данного проекта, а уже в октябре стартовали первые мероприятия.
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АО «ЭПМ-НовЭЗ» стало одним из первых предприятий в Новосибирской области, ставших участниками национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». 30 сентября 2019 года завод заключил с министерством труда и социального развития Новосибирской области соглашение о взаимодействии в рамках реализации данного проекта, а уже в октябре стартовали первые мероприятия.

- Участие в проекте очень привлекательно для нас в первую очередь тем, что позволяет получить экспертную поддержку извне. Мы надеемся привлечь экспертов, в том числе для оценки уже действующих на предприятии программ по повышению эффективности труда, воспользоваться их методологической помощью, - отметила директор по персоналу ЭПМ-НовЭЗ Елена Берилло.

По ее словам, не менее важна для предприятия образовательная программа Министерства экономического развития Российской Федерации, позволяющая сотрудникам НовЭЗа пройти бесплатное обучение и повысить свою квалификацию. С октября первые сотрудники - специалисты среднего звена, куда в том числе входят начальники цехов и их заместители - обучаются в рамках образовательных программ «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста», проводимых под эгидой Минэкономразвития РФ.

- Реализация принципов «бережливого производства», повышение производительности труда наравне с модернизацией оборудования и постоянным расширением продуктовой линейки являются базовыми составляющими стратегии развития и роста, планомерно реализуемой на ЭПМ-НовЭЗ с 2017 года, - подчеркнула Елена Берилло.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» рассчитан до 2024 года. Он нацелен на стимулирование предприятий повышать производительность труда и призван снять лишние административные барьеры, чтобы развивать экспортный потенциал отечественных предприятий. На эти цели планируется выделить более 50 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Проект включает в себя обучение и стажировки управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тысяч человек), а также создание системы грантовой поддержки. Главный целевой показатель нацпроекта - ежегодный рост производительности труда, который предполагается повысить в стране с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году.

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