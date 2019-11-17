2019-11-18T06:28:00+03:00
Общество

Сибирячка спустя 14 лет нашла брата, которого отдали в детдом

Отец и мать парня были неблагополучными, поэтому опека лишила их родительских прав. Позже он оказался в приемной семье
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибирячка отыскала двоюродного брата в соцсетях. Фото: личный архив.Сибирячка отыскала двоюродного брата в соцсетях. Фото: личный архив.
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- Я не теряю надежды найти своих братьев и сестру (двоюродных). Пока что удалось найти только одного – Евгения Жигалева, который удачно был усыновлен. А я ищу остальных...

Этот трогательный пост разместила в соцсетях медсестра из Новосибирска - Ирина Груздева. Ровно 14 лет назад ее двоюродных братьев и сестру отдали в детский дом, но девушка верит, что сможет отыскать родных. Она поделилась с КП-Новосибирск своей историей.

Ирина и ее семья ищут родных девушки. Фото: личный архив.

Ирина и ее семья ищут родных девушки. Фото: личный архив.

«МЫ ПРОСТО НЕ УСПЕЛИ К НИМ»

- Семья у моих тети и дяди была неблагополучная, жилье оставляло желать лучшего, - честно говорит Ирина. – Дом их находился в Коченевском районе.

У родственников Ирины к 2005 году родилось семеро детей, четырех из которых они и лишились 14 лет назад.

- Опека забрала в детский дом четырех детей – трех моих братьев и сестру, - объясняет Ирина. – Тогда мы просто не успели к ним: живем в Верх-Туле, расстояние огромное…

Алексей, один из братьев девушки. Фото: личный архив.

Алексей, один из братьев девушки. Фото: личный архив.

- Знаете, почему мы вернулись к поискам вновь? Соседи нам сказали, что какая-то девушка приходила к старому дому тети и дяди: сейчас они переехали в другое село, мы с ними не общаемся. Поддерживаем связь только с моим старшим двоюродным братом, - говорит Ирина. - Я подумала, что это может быть моя двоюродная сестра, и решила найти родных.

Потом мама Ирины пыталась отыскать племянников, но все без толку. Устав от безуспешных попыток, на какое-то время семья поиски остановила.

«БРАТ СНАЧАЛА НЕ ПОНЯЛ, КТО ЗВОНИТ»

В помощь Ирине пришли соцсети: она просто стала набирать имена и фамилии братьев и сестер, которые были у них до усыновления. И – удача: нашлась страничка среднего брата - Евгения Жигалева.

- Опять же в соцсетях мне дали его номер. Моя мама позвонила Жене: он сначала даже не понял, кто она, - признается Ирина. – Объяснили ему, что мы - его родня. Женька тогда рассказал про свою жизнь: что сейчас служит в армии, что вырос в хорошей приемной семье. Пообещал приехать, как только закончится его служба.

Женя опешил, когда ему позвонила тетя. Фото: личный архив.

Женя опешил, когда ему позвонила тетя. Фото: личный архив.

Сейчас Ирина мечтает найти остальных родных:

- Их распределили по детским домам в разные райцентры - Тогучин, Болотное и Кочки. Возможно, там они и проживают по настоящее время или оказались под опекой, - говорит Ирина. – Их биологические родители - Марина Жигалева и Симбай Ермеков. Знаю, что еще одному Алексею должно быть 19 лет, Артему – 22 года, Кристине – 16 лет…

Всех, кто что-либо знает об этой истории и хочет помочь, с Ириной можно связаться по тел. 8-953-769-26-67

ИСТОЧНИК KP.RU

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