«Остались на снегу в трусах и тапочках»: после страшного пожара многодетная семья с тремя детьми лишилась всего

Утром в субботу, 16 ноября, в Ленинском районе на улице Пархоменко произошел страшный пожар: горел частный дом, черный столб был виден во многих районах. На место ЧП выехали врачи «Скорой помощи» и пожарные. Что произошло в частном доме, и какая помощь сейчас нужна многодетной маме выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Огонь охватил весь дом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

«ОГОНЬ ПОЗДНО ОБНАРУЖИЛИ»

Дом вспыхнул рано утром: спасатели устраняли открытый огонь 40 минут. В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что ко времени приезда пожарных служб все было в огне.

- Такое могло произойти потому, что поздно обнаружили огонь. В результате пожара пострадал 1 человек. Это был хозяин дома. Сейчас он в ожоговом центре в реанимации, - сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь повредил не только жилой дом. Пламя зацепило сарай и стоящий в нем автомобиль. Остальные машины, которые там находились, пострадали частично. Общая площадь возгорания составила 260 квадратных метров. Что стала причиной ЧП, до сих пор неизвестно

Дым было видно в других районах.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

«СПАСТИ НИЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ»

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось связаться с родственниками погорельцев. Они объяснили, что ситуация у семьи крайне тяжелая:

- У них сгорело абсолютно все – телефоны, документы, вещи. Даже животных не удалось спасти. У них семье жили кошка с собакой, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Александра, сестра многодетной мамы.

У пострадавшей Юлии трое детей – три девочки. Одной - 5 лет, другой - 4 года, а самой младшей - 4 месяца.

По словам сестры, пожар удалось полностью потушить только к 16.00.

- Сейчас моим внучкам нужна помощь. Сгорели вещи и они остались на улице, на снегу в одних трусах и тапочках, - говорит Снежана Геннадьевна, бабушка пострадавших девочек.

Самой младшей девочке нужны игрушки, памперсы, детская одежда. Четырехлетней девочке нужна одежда на рост 110-116 сантиметров, обувь размером 17,5. Ее старшей сестре - одежда на рост 116-120 сантиметров, обувь – 18 размер.

Если вы хотите помочь пострадавшей семье, можете позвонить по номеру 8-913-959-44-02 (Снежана Геннадьевна, бабушка пострадавших детей).

После страшного пожара многодетная семья с тремя детьми лишилась всего.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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