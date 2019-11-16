«Я не беременна!»: новосибирская учительница рассказала правду об отношениях с мужем

История новосибирской учительницы, которая вышла замуж спустя год после того, как ее супруг выпустился из школы, вызвала бурю обсуждений. На днях родители школьников заявили СМИ, что педагог беременна и собирается уйти в декрет. Среди журналистов, которые поверили этому заявлению, была и КП-Новосибирск. Да, мы не называли ни имен пары, ни номера школы, и никак не хотели оскорбить учителя, но все же допустили ошибку. И благодарны педагогу, что она немного рассказала свою историю.

- Информация, которая была опубликована ранее, является ложью. Беременности не было и нет. Детей не было и нет. В декрет я не уходила и не ухожу, - сразу же объяснила КП-Новосибирск учительница.

- А что скажете насчет отношений во время учебы?

- Никакого романа в школе не было и быть не могло. Общение - да, дружеские отношения - да, и не более. Он никогда не был моим учеником, уроки у него я не вела никогда. А вышла я замуж за человека, который выпустился из школы и не являлся ее учащимся на тот момент. Поженились мы 22 июня 2019 года. Очень желаю всем такой же любви как у нас, чистой, искренней и настоящей.

Еще раз приносим искренние извинения учителю от сайта КП-Новосибирск и радио «Комсомольская правда – Новосибирск».