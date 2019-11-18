Общественная палата Новосибирской области провела горячую линию по вопросам медико-социальной экспертизы

В аппарате Общественной палаты Новосибирской области прошла «горячая линия» на тему: «Актуальные вопросы информирования граждан при организации медико-социальной экспертизы». В работе телефонной линии приняли участие руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе (МСЭ) Новосибирской области Ольга Барковская и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области по социальной политике и трудовым отношениям Роман Бубенов.

Уже традиционно раз в месяц региональная Общественная палата вместе с региональным Главным бюро по медико-социальной экспертизе организуют горячую линию для жителей Новосибирска и Новосибирской области. Ольга Барковская отвечает на вопросы жителей в течение часа. Если телефонного звонка оказывается недостаточно, Ольга Сергеевна приглашает граждан на личный приём. Мы поговорили с экспертом о важности «горячей линии» и вопросах, с которыми обращаются жители.

- Ольга Сергеевна, расскажите какие вопросы являются первоочередными в рамках этого взаимодействия?

- часто задают вопросы о порядке установления группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид», о сроках, о порядке обжалования, о порядке выдачи документов, о порядке разработки и реализации ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации). О порядке получения ТСР (технических средств реабилитации).

- Вы проделываете большой объём работы, вам помогает какая-нибудь организация в этом?

- Нет. Мы единственное учреждение в г. Новосибирске и Новосибирской области, в компетенцию которого входит весь этот объем работы. ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России состоит из 5 Экспертных составов, 29 Бюро МСЭ (23 Бюро МСЭ расположены по адресу: Кр. Проспект, 86/2, 4 Бюро МСЭ - в области, 1 Бюро МСЭ - в Советском районе и 1 Бюро МСЭ - на базе туберкулезного диспансера). Наше учреждение плотно взаимодействует с региональным отделением ФСС, отделением ПФ, исполнительным и законодательным органами, с большим количеством общественных организаций.

- В случае, если гражданин не согласен с экспертным решением, что вы порекомендуете?

В этом случае решение Бюро МСЭ обжалуется в Экспертном составе. Решение Экспертного состава обжалуется в ФГБУ ФБ МСЭ (г. Москва) путем подачи заявление от самого пациента (законного представителя) в регистратуру учреждения; через портал гос. услуг; путем обращения через электронное письмо на нашем сайте; почтой России в установленный срок – 30 дней с момента вынесения решения.

- Почему вы решили организовать «горячую линию», ведь есть много других организаций, которые могут помочь людям в этих вопросах?

- Было много конфликтных ситуаций, возникших из-за отсутствия у граждан правильного понимания норм законодательства. Мы проанализировали и пришли к выводу, что нужно максимально грамотно информировать людей, а Общественная палата – это представитель интересов всех слоёв населения. Организовать эту работу было рекомендовано также Минтрудом РФ. То, что эта идея нашла свой отклик, стала полезна для жителей – видим по числу звонков. Я говорю «спасибо» Общественной палате и Роману Николаевичу Бубенову за то, что активно откликнулись.

- Расскажите, с какими вопросами чаще всего обращаются жители?

- Мы ежегодно наблюдаем за статистикой. Из 100% - примерно 70% обращений граждан по порядку предоставления услуги. Еще 20 % - обжалование решений. Это право гражданина, который не согласен с вынесенным решением. Наша задача в первую очередь рассказать о процедуре обжалования. Ведь многие люди не знают о порядке работы с такими обращениями. Пишут письма в разные инстанции, в том числе в правительство и президенту. Благодаря информированию, поток обращений сконцентрирован, люди начинают понимать, куда им надо идти, какие действия предпринять. Ещё 10%- это те вопросы, которые связаны с выдачей дубликатов (копий) документов и иных справок о наличии/отсутствии инвалидности, справок о нуждаемости в постороннем уходе, об обеспечении санаторно-курортным лечением.