2019-11-18T17:21:46+03:00
Общество

Общественная палата Новосибирской области провела горячую линию по вопросам медико-социальной экспертизы

На вопросы отвечает руководитель - главный эксперт по МСЭ Ольга Барковская.
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
Руководитель-главный эксперт по МСЭ Ольга Барковская и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов отвечают на вопросы жителей.Руководитель-главный эксперт по МСЭ Ольга Барковская и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов отвечают на вопросы жителей.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Изменить размер текста:

В аппарате Общественной палаты Новосибирской области прошла «горячая линия» на тему: «Актуальные вопросы информирования граждан при организации медико-социальной экспертизы». В работе телефонной линии приняли участие руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе (МСЭ) Новосибирской области Ольга Барковская и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области по социальной политике и трудовым отношениям Роман Бубенов.

Уже традиционно раз в месяц региональная Общественная палата вместе с региональным Главным бюро по медико-социальной экспертизе организуют горячую линию для жителей Новосибирска и Новосибирской области. Ольга Барковская отвечает на вопросы жителей в течение часа. Если телефонного звонка оказывается недостаточно, Ольга Сергеевна приглашает граждан на личный приём. Мы поговорили с экспертом о важности «горячей линии» и вопросах, с которыми обращаются жители.

- Ольга Сергеевна, расскажите какие вопросы являются первоочередными в рамках этого взаимодействия?

- часто задают вопросы о порядке установления группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид», о сроках, о порядке обжалования, о порядке выдачи документов, о порядке разработки и реализации ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации). О порядке получения ТСР (технических средств реабилитации).

- Вы проделываете большой объём работы, вам помогает какая-нибудь организация в этом?

- Нет. Мы единственное учреждение в г. Новосибирске и Новосибирской области, в компетенцию которого входит весь этот объем работы. ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России состоит из 5 Экспертных составов, 29 Бюро МСЭ (23 Бюро МСЭ расположены по адресу: Кр. Проспект, 86/2, 4 Бюро МСЭ - в области, 1 Бюро МСЭ - в Советском районе и 1 Бюро МСЭ - на базе туберкулезного диспансера). Наше учреждение плотно взаимодействует с региональным отделением ФСС, отделением ПФ, исполнительным и законодательным органами, с большим количеством общественных организаций.

- В случае, если гражданин не согласен с экспертным решением, что вы порекомендуете?

В этом случае решение Бюро МСЭ обжалуется в Экспертном составе. Решение Экспертного состава обжалуется в ФГБУ ФБ МСЭ (г. Москва) путем подачи заявление от самого пациента (законного представителя) в регистратуру учреждения; через портал гос. услуг; путем обращения через электронное письмо на нашем сайте; почтой России в установленный срок – 30 дней с момента вынесения решения.

- Почему вы решили организовать «горячую линию», ведь есть много других организаций, которые могут помочь людям в этих вопросах?

- Было много конфликтных ситуаций, возникших из-за отсутствия у граждан правильного понимания норм законодательства. Мы проанализировали и пришли к выводу, что нужно максимально грамотно информировать людей, а Общественная палата – это представитель интересов всех слоёв населения. Организовать эту работу было рекомендовано также Минтрудом РФ. То, что эта идея нашла свой отклик, стала полезна для жителей – видим по числу звонков. Я говорю «спасибо» Общественной палате и Роману Николаевичу Бубенову за то, что активно откликнулись.

- Расскажите, с какими вопросами чаще всего обращаются жители?

- Мы ежегодно наблюдаем за статистикой. Из 100% - примерно 70% обращений граждан по порядку предоставления услуги. Еще 20 % - обжалование решений. Это право гражданина, который не согласен с вынесенным решением. Наша задача в первую очередь рассказать о процедуре обжалования. Ведь многие люди не знают о порядке работы с такими обращениями. Пишут письма в разные инстанции, в том числе в правительство и президенту. Благодаря информированию, поток обращений сконцентрирован, люди начинают понимать, куда им надо идти, какие действия предпринять. Ещё 10%- это те вопросы, которые связаны с выдачей дубликатов (копий) документов и иных справок о наличии/отсутствии инвалидности, справок о нуждаемости в постороннем уходе, об обеспечении санаторно-курортным лечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общественная палата Новосибирской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Московская область — территория возможностей для начинающих предпринимателей
Пару лет назад Балашиху стали называть «подмосковной Бразилией». Местная компания «Фрэш Кофе» за последние два года в 22 раза увеличила продажи переработанного кофе, который теперь доставляется во многие города Подмосковья и в столицу
Новости 24
Убил случайно: продавец аккумуляторов пальнул в воришку, выстрел оказался неожиданно метким
Жителям левобережки поставили фингал в Инстаграме: маска в смартфоне покорила новосибирцев
Завод, на котором трудился Александр Покрышкин, продают за 1,84 миллиарда рублей
На рынке новосибирских интернет-СМИ сменился лидер
Появилось фото коттеджа за 67 миллионов, из-за которого возбудили уголовное дело на академика СО РАН
Владельца нелегального игорного клуба оставили на свободе
Нужен костюм Деда Мороза и елка: школа-интернат просит помочь организовать Новый год для детей
Во дают: новосибирскую школу стали отапливать с помощью энергии земли
Новосибирский подросток украл из магазина 8 плиток шоколада
«Это безобразие»: ребенок провалился в яму в Советском районе
В Новосибирской области за 10 месяцев сдали 16 тысяч квартир
Следователи возбудили уголовное дело после гибели на пожаре двух детей и их мамы
В Новосибирске из-за колеи столкнулись автобус и иномарка: есть пострадавшие
«Срочно утепляемся!»: на Новосибирск надвигается лютый мороз
Колотило полчаса: новосибирец в шортах пробежал 17 километров в 25-градусный мороз
Следователи выясняют, как служебный коттедж за 67 миллионов рублей переписали на дочку академика СО РАН
Юные писатели и художники Новосибирска станут авторами и иллюстраторами книги о мире будущего
В Новосибирске блогер ради лайков отправилась на пляж, покрытый льдом
«Их ждет мучительная смерть»: в Новосибирске бездомных собак пытались убить мясом с иглами