История сибирской Золушки: как глухая уборщица из России покорила подиум в Италии

На прошлых выходных в Италии Анастасия Ломако стала королевой красоты на Международном конкурсе грации и таланта среди глухих «Miss and Mister Deaf Stars 2019». Девушка работает уборщицей, и о том, что готовит ей жизнь, не подозревала. Корреспондент КП-Новосибирск связался с Анастасией, чтобы узнать историю Золушки из Сибири.

Настя любит ходить по магазинам и готовить. Фото: личный архив.

ЖИЗНЬ ДО ПОДИУМА

25-летняя Анастасия Ломако обычная девушка – живет с парнем, работает, любит готовить, ходить с подругами по магазинам. Кое-что ее отличает от массы других девушек – Настя ничего не слышит.

- Я глухая с рождения, для меня это не проблема. Работаю уборщицей на РЖД, в детстве всегда мечтала стать актрисой, - рассказывает Анастасия о себе, мы общаемся с девушкой с помощью сообщений в мессенджере.

Многие могут подумать, что раз девушка не слышит, то по характеру замкнутая, малообщительная. Таков уже стереотип. Его Настя рушит нещадно. Любимое хобби уборщицы – сноуборд.

- Меня подтолкнули к этому друзья. Помню, как тряслись коленки, никогда не думала, что решусь на такой риск. Оказалось, все просто. Теперь для меня страх – это просто иллюзия, - говорит сибирячка.

Со своим будущим женихом Анастасия познакомилась на свадьбе у друзей. Александр написал первый, после праздника. Через несколько недель молодые люди встретились и больше никогда не расставались. Они вместе вот уже 7 лет.

Анастасия вместе со своим парнем. Фото: личный архив.

ИЗ УБОРЩИЦ В МОДЕЛИ

«Карьера» на подиуме у Анастасии началась в Новосибирске. Девушка решила принять участие в местном конкурсе для глухих «Тихая красота».

- Тогда на конкурсе я заняла 3 место. Для меня это стало неожиданностью. А дальше само все пошло. Меня пригласили в Санкт-Петербург, там я получила специальный титул «Мисс Балтика», - перечисляет свои заслуги Анастасия.

Именно организаторы конкурса «Тихая красота» предложили поучаствовать Насте в заграничном конкурсе. Девушка не раздумывала - собрала чемоданы и вместе с Сашей улетела в Италию доказывать, что достойна международного признания. В конкурсе участвовали представительницы 23 стран.

Во время поездки Анастасия обрела новых друзей. Фото: личный архив.

Не смотря на то, что все конкурсантки были не слышащие, языковой барьер все-таки был. Девушке пришлось учить международный жестовый язык, чтобы можно было свободно общаться. Тем не менее курьезы случались:

- Неловкий момент был на показе вечернего платья. Первая подошла украинка, а я встала за ней и случайно наступила на ее подол. После этого она не могла выйти, пока все не закончилось. Она пыталась дать понять, что мне нужно поднять ногу, я так и не поняла, что случилось. Когда все закончилось, она объяснила проблему. Я очень извинялась… Просто от волнения не поняла ее сразу, - вспоминает случай с конкурса Анастасия.

Награждение на конкурсе «Тихая красота 2019». Фото: личный архив.

«МЫ ДОМА КАК БОЛЬНЫЕ»

Анастасия не ожидала, что сможет занять первое место на международном конкурсе. Ее счастью не было предела. Девушке вручили корону, ленточку и ювелирные украшения, но самый главный подарок ждал победительницу впереди.

- После вручения наград мой парень вышел на сцену, встал на одно колено и предложил мне стать его женой. Конечно же, я сказала «да», - пишет Настя.

Мы попросили девушку сравнить уровень доступной среды для глухих за рубежом и в России.

- Для них глухота - это не проблема, поэтому для них глухие и слышащие наравне. А в России, уровень средний, меня, конечно, все устраивает, но очень хотелось бы, чтобы в России слышащие люди воспринимали нас как нормальных людей, а не как больных, - анализирует девушка.

Сейчас молодая пара продолжает отдыхать в Италии. Вернуться в холодную Сибирь молодые люди планируют в конце ноября.